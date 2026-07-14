Ejército de Colombia denuncia que 39 personas fueron secuestradas por presuntos integrantes del ELN en el departamento del Chocó

La Séptima División del Ejército Nacional de Colombia denunció el secuestro de 39 personas, entre las que se encuentra un menor de edad, presuntamente a manos de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, una región del noroeste colombiano que se encuentra afectada desde hace años por la presencia de grupos armados ilegales.

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La institución notificó que los hechos ocurrieron en el sector de Toldas, sobre una vía que comunica Quibdó con Carmen de Atrato, uno de los principales corredores que conecta el departamento con el interior del país.

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la unidad militar rechazó todo lo ocurrido y aseguró que tropas del Ejército, junto con la Policía Nacional y otras autoridades, avanzan en operaciones para encontrar a los responsables y con esto, conseguir la pronta liberación de las víctimas.

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Además, exigió al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación "inmediata e incondicional".

La información entregada por las autoridades indica que las personas han sido interceptadas mientras se encontraban por esta carretera estratégica la cual comunica a Chocó con Antioquia y es utilizada todos los días para el transporte de pasajeros y carga.

Aunque las circunstancias exactas del hecho siguen bajo investigación, el Ejército atribuyó de forma inicial la acción a supuestos integrantes del ELN, la última guerrilla nacional que permanece activa en Colombia.

Por su parte, el Chocó es uno de los departamentos que más ha sido afectado por el conflicto armado colombiano por su ubicación estratégica sobre la costa del Pacífico y sus corredores fluviales y terrestres. En esta región hay presencia de grupos como el ELN y organizaciones criminales que disputan rutas que se usan para el narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas, situación que está provocando desplazamientos forzados, confinamientos y constantes afectaciones a la población civil.

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Este caso vuelve a poner el foco internacional sobre la situación de seguridad en Colombia y el impacto que, al parecer, siguen manteniendo los grupos armados ilegales sobre la población civil, sobre todo en zonas apartadas del país. Organizaciones humanitarias ya han advertido durante varias ocasiones que comunidades enteras del Pacífico colombiano siguen expuestas a restricciones de movilidad, amenazas y acciones violentas derivadas del conflicto.

Por el momento, las autoridades aun no informan si alguna de las personas retenidas ha sido liberada.

Mientras tanto, el Ejército sigue con el despliegue de tropas en el corredor vial Quibdó-Carmen de Atrato e hizo de nuevo su llamado al ELN para que este permita el regreso inmediato de los civiles. No obstante, continúan las operaciones de búsqueda y las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.