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Domingo, 05 de abril de 2026
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Colombia

Ángela Hurtado, presidente de J.P. Morgan Colombia, analiza las oportunidades de inversión y equidad de género en el país

abril 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La ejecutiva destaca la infraestructura como sector clave y defiende el respeto institucional a acuerdos con inversionistas para el desarrollo del país.

Ángela Hurtado, presidenta de J.P. Morgan en Colombia, compartió su visión sobre el mercado de capitales colombiano, las oportunidades de inversión y los desafíos de equidad de género en el sector financiero.

En entrevista con Mujeres de Ataque, Hurtado destacó que Colombia ha ganado relevancia para inversionistas internacionales en diversos sectores durante los últimos años.

"Yo creo que Colombia en los últimos años ha tenido una relevancia mayor, no solamente para los inversionistas internacionales de portafolios, sino en general para los inversionistas en distintos sectores", afirmó la ejecutiva.

La presidente de J.P. Morgan identificó la infraestructura como el sector con mayores oportunidades, especialmente en los proyectos de concesiones viales 4G y 5G.

"Los proyectos del nivel y del tamaño que requiere Colombia necesitan un trabajo en equipo y muchas veces entre los bancos locales y los bancos internacionales", explicó Hurtado.

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