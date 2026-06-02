Asamblea Nacional del régimen venezolano dio luz verde para que Delcy Rodríguez se ausente unos días del país

Este martes, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, anunció que se le otorgó el permiso a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para ausentarse del país en los próximos días.

De acuerdo a lo expresado por Rodríguez: "Se autoriza a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez para ausentarse del territorio nacional, tal como está establecido en la Constitución Nacional de la República".

Esto se da tras conocerse el viaje de Rodríguez a la India, una visita de cinco días, según confirmó este martes el Ministerio de Exteriores de la India.

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De acuerdo a lo informado por el gobierno de la India, el viaje de Delcy Rodríguez será del 3 al 7 de junio, para impulsar la cooperación económica y el aumento de las importaciones de petróleo venezolano.

Rodríguez estará acompañada por varios ministros y mantendrá reuniones con el primer ministro Narendra Modi, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

"La presidenta interina Rodríguez mantendrá conversaciones bilaterales con el primer ministro que abarcarán todo el espectro de las relaciones entre India y Venezuela, y explorará vías para una mayor cooperación en energía, comercio, inversión, productos farmacéuticos, sanidad, transporte y energías renovables", explicó Jaiswal a los periodistas el martes.

En mayo, India compró aproximadamente 420.000 barriles diarios de petróleo procedentes de Venezuela, frente a los 283.000 de abril, según datos preliminares de la compañía de análisis de datos Kpler.