"EE. UU. debe responder a este ataque": Trump advierte al régimen de Irán y lo responsabiliza del derribo de un helicóptero que patrullaba el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que el derribo el lunes de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos cerca de la costa de Omán, del que el Comando Central confirmó más temprano que fueron rescatados dos militares, fue obra del régimen de Irán.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

VEA TAMBIÉN Comando Central de EE. UU. asegura que dos militares fueron rescatados tras inusual choque en helicóptero cerca de la costa de Omán o

El presidente de Estados Unidos confirmó que los dos pilotos involucrados están sanos y salvos, tal como lo había adelantado el Comando Central más temprano el mismo martes.

"No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque. ¡Gracias por su atención a este asunto!", advirtió el presidente Trump en su publicación.

El pronunciamiento de Trump se dio seis horas después de que el Comando Central de Estados Unidos asegurara en un comunicado que dos de sus militares fueron rescatados luego de que un helicóptero AH-64 Apache sufriera el lunes cerca de la costa de Omán un inusual choque, que estaba siendo investigado en ese momento.

"A las 7:33 pm (hora del este) del 8 de junio, dos miembros de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados por fuerzas de Estados Unidos después de que su helicóptero se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales", informó más temprano el Comando Central.

El comunicado del Comando Central, cabe resaltar, llevó por título 'Tripulación del Ejército de Estados Unidos rescatada sana y salva tras la pérdida de su helicóptero en el mar'.

Capacidad operativa 'Todo Tiempo' y 'Día-Noche'

El Boeing AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor con rotores principales y de cola de cuatro palas que cuenta con una cabina biplaza en tándem para dos tripulantes, lo que quiere decir que tiene un asiento situado detrás del otro.

La aeronave, cabe resaltar, está capacitada para ejecutar operaciones de ataque contra vehículos de asalto y helicópteros caza, y tiene una capacidad operativa 'todo tiempo' y 'día-noche' con sensores que designan objetivos y usan visión nocturna.

Asimismo, tiene como armamento básico un cañón automático M230 de calibre 30 mm situado debajo del fuselaje entre las ruedas delanteras.

El AH-64 Apache está equipado además con una combinación de misiles antitanque AGM-114 Hellfire y cohetes Hydra 70 en los cuatro soportes de sus dos estructuras alares.