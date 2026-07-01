“Las primeras 48 horas fueron fatales, entre más inoperatividad, más se perdían vidas”: dirigente venezolano sobre la poca acción del régimen ante la catástrofe

Los policías del régimen de Delcy Rodríguez nunca llegaron a ayudarle a la gente, pero sí a robar las pertenencias de las víctimas y damnificados en medio del desastre. Indignación total por los abusos de las fuerzas del régimen.

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En lugar de tomar picos y palas, muchos funcionarios han sido grabados por los pobladores robando electrodomésticos y hasta dinero en efectivo de las casas derrumbadas, varios funcionarios de la policía científica intentaban llevarse un bolso con fajos de dólares, en billetes de 100, que encontraron.

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De inmediato fueron increpados y los ciudadanos los grabaron, les quitaron los billetes y los rompieron en señal de repudio.

Juan Freites, dirigente político de Vente Venezuela en el estado La Guaira, se conectó con La Mañana de NTN24 para hablar acerca del panorama que se vive en el país y aseveró que las primeras 48 horas de la catástrofe fueron “fatales” debido, en parte, a la inoperatividad del régimen.

“El panorama es bastante triste y desolador, ya que la mayoría de personas que sobrevivimos estamos volcados en tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, la gente ha venido a trabajar con las uñas, retirando escombros con sus propias manos y alquilando maquinaria pesada para remover las ruinas”, aseguró.

“Los componentes de seguridad están formados para atender este tipo de catástrofes. Las primeras 48 horas fueron fatales porque entre más se retrasaba la ayuda y había inoperatividad, se perdían vidas que pudieron ser salvadas, pero lamentablemente el régimen creo que ha politizado esta situación caótica”, complementó el dirigente.