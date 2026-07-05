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Domingo, 05 de julio de 2026
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Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Diego Scharifker recalcó que “el clamor del pueblo venezolano es el regreso de María Corina y la transición a la democracia, una elección libre y trasparente".

En el programa La Tarde de NTN24, Diego Scharifker, exconcejal de Chacao en Venezuela, analizó la foto que ha generado indignación entre los venezolanos de John Barret junto al prófugo de la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello.

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El experto dijo que “lo que este mensaje transmite es una clara contradicción en lo que es la postura de los Estados Unidos o la postura del gobierno Trump hacia el gobierno de Delcy Rodríguez”.

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La imagen de Barret junto a Diosdado es “confusa”, ya que, por un lado, Diosdado lo están buscando “por ser parte del Cartel de los Soles, ser acusado de narcotráfico y dirigir grupos criminales que llevan al final drogas a los Estados Unidos” y “al mismo tiempo han estado coordinando con él, reconociéndolo como autoridad”, explicó Scharifker.

Además, "las declaraciones públicas que ha hecho Trump sobre Delcy Rodríguez (…) genera un mensaje muy claro de que el gobierno de Trump quería salir de Maduro, pero no quería salir de la dictadura necesariamente”, aseguró.

En ese contexto, Trump “lo que quería tener es un gobierno en Venezuela que siguiera las instrucciones de la Casa Blanca y es evidente que Delcy Rodríguez antes del terremoto y después del terremoto aún más va a estar cumpliendo las instrucciones que se le pide”.

La opción de Trump y de la administración actual es Delcy Rodríguez y su clan, no es realmente una transición a la democracia en Venezuela”, afirmó Scharifker.

Sin embargo, reiteró que “el clamor del pueblo venezolano es el regreso de María Corina y la transición a la democracia, una elección libre y trasparente, donde sea el pueblo que decida su propio destino”.

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