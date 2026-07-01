El equipo avanzado de ayuda humanitaria de Israel ya se encuentra en Venezuela para adelantar trabajos de apoyo y rescate

Este miércoles se conoció que el primer equipo avanzado de ayuda humanitaria que Israel ha dispuesto para Venezuela, tras los devastadores terremotos, ya arribó a la nación sudamericana.

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De acuerdo con la información compartida por el corresponsal diplomático israelí, de I24News, Guy Azriel, este equipo ya se encuentra a la disposición y órdenes de las autoridades venezolanas.

“Después de aterrizar, la delegación comenzó reuniones de trabajo intensivas con las autoridades venezolanas, los servicios de emergencia y los socios para evaluar daños, identificar necesidades urgentes, coordinar operaciones y preparar la misión completa”, indicó Azriel por medio de su red social de X.

Asimismo, señaló que este equipo se encuentra liderado por “Yoed Magen, el embajador designado de Israel en México (en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores), y el Brig. Gen. Elad Edri, jefe de Estado Mayor del Comando del Frente Interno, quien lidera la delegación de las Fuerzas de Defensa de Israel”.

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El corresponsal israelí también indicó que en los próximos días arribará el resto de la delegación destinado para la ayuda en los rescates tras los devastadores terremotos, para trabajar mano a mano con los equipos de rescate local.

Entre tanto y mientras los grupos de rescate y ayuda humanitaria internacional siguen llegando a Venezuela, las cifras de muertos tras los fuertes sismos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron a la nación sudamericana el pasado 24 de junio siguen aumentando.

Según el más reciente informe, dado a conocer este miércoles por el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos subió a 2,295, mientras que el reporte de desaparecidos ya supera los 11.000.

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En cuanto a los afectados, según Rodríguez, hasta el momento se han contabilizado 26.403 personas, entre quienes perdieron totalmente su vivienda y quienes vieron comprometidas sus viviendas tras los fuertes terremotos.