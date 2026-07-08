El sueño que nació en Qatar 2022 está más vivo que nunca: un partido que huele a revancha

A escasos días de los cuartos de final del Mundial de 2026, Marruecos buscar volver a ilusionar a todo un continente africano con la posibilidad de conquistar su primera Copa del Mundo. Lo que en Qatar 2022 parecía una hazaña que no se volvería a vivir hoy se presenta como una oportunidad real para una generación que demostró estar lista para hacerle frente de igual a igual a las principales potencias del fútbol.

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En un análisis publicado por Al Jazeera, el periodista deportivo Ali El Garni, especializado en fútbol europeo y del norte de África, menciona que Marruecos reúne las condiciones necesarias para convertirse en campeón del mundo.

El autor recuerda que antes del inicio del torneo el seleccionador Mohamed Ouahbi se sorprendió al asegurar que su equipo podía ganar el Mundial, una afirmación que para entonces parecía demasiado optimista, pero que hoy se encuentra respaldada con el rendimiento mostrado por los Leones del Atlas.

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El crecimiento de la selección africana comenzó mucho antes de este campeonato. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo hizo historia al convertirse en el primer representante africano y del mundo árabe en alcanzar unas semifinales.

En aquella campaña eliminó a España en los octavos de final mediante una dramática tanda de penales y luego sorprendió a Portugal en cuartos antes de caer frente a Francia por las semifinales, rival que justamente volverá a enfrentar por los cuartos de final del presente torneo. Dicho partido, los Galos terminaron imponiéndose por 2-0 para avanzar a la final.

Cuatro años después, Marruecos vuelve a encontrarse con uno de aquellos rivales, aunque esta vez con una realidad diferente. Si en Qatar el conjunto africano sorprende al mundo con un sistema defensivo prácticamente inexpugnable, ahora llega con un estilo mucho más ambicioso y ofensivo. De llegar a conseguir el triunfo, existe una gran probabilidad de enfrentarse nuevamente a España, pero esta vez en semifinales, quien verá las caras con la selección belga también por los cuartos de final.

Según destaca El Garni, una de las principales transformaciones del equipo ha sido su capacidad para controlar los partidos mediante la posesión del balón. El periodista pone como ejemplo la victoria frente a Países Bajos, donde Marruecos dominó amplios pasajes del encuentro y llegó a registrador cerca del 70% de posesión antes de imponerse en la tanda de penales.

Marruecos llega impulsado por su contundente victoria por 3-0 sobre Canadá, un partido que, más allá del resultado, evidenció la profundidad de la plantilla , no empezó bien el partido, pero supo cómo concretar las oportunidades que tuvieron dentro del área canadiense. Para el periodista de Al Jazeera, esta evolución convierte a Marruecos en un candidato mucho más sólido que el de 2022.

Mientras en Qatar construyó su histórica campaña a partir del orden defensivo y los contraataques, ahora es capaz de dominar la posesión, presionar alto y generar peligro mediante diferentes variantes ofensivas, lo anterior sin perder la disciplina táctica que caracterizó a aquella selección.

El desafío inmediato será volver a superar a Francia, un rival que ya conoce bien y frente al que escribió uno de los capítulos más importantes de su historia reciente más allá de la derrota.

Si logra la hazaña, Marruecos quedará a solo dos partidos de convertirse en el primer campeón mundial africano, un objetivo que hace cuatro años parecía un sueño poco probable de conseguir y que en este momento empieza un verso como una posibilidad cada vez más real.