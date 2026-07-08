NTN24
Miércoles, 08 de julio de 2026
Miércoles, 08 de julio de 2026
Marruecos

El sueño que nació en Qatar 2022 está más vivo que nunca: un partido que huele a revancha

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Marruecos celebra / FOTO: EFE
Marruecos celebra / FOTO: EFE
El equipo africano llega fortalecido luego de su histórica campaña en Qatar 2022 y busca dar un nuevo paso frente a Francia, quien lo eliminó por las semifinales del pasado campeonato mundial.

A escasos días de los cuartos de final del Mundial de 2026, Marruecos buscar volver a ilusionar a todo un continente africano con la posibilidad de conquistar su primera Copa del Mundo. Lo que en Qatar 2022 parecía una hazaña que no se volvería a vivir hoy se presenta como una oportunidad real para una generación que demostró estar lista para hacerle frente de igual a igual a las principales potencias del fútbol.

Te puede interesar:

En un análisis publicado por Al Jazeera, el periodista deportivo Ali El Garni, especializado en fútbol europeo y del norte de África, menciona que Marruecos reúne las condiciones necesarias para convertirse en campeón del mundo.

El autor recuerda que antes del inicio del torneo el seleccionador Mohamed Ouahbi se sorprendió al asegurar que su equipo podía ganar el Mundial, una afirmación que para entonces parecía demasiado optimista, pero que hoy se encuentra respaldada con el rendimiento mostrado por los Leones del Atlas.

o

El crecimiento de la selección africana comenzó mucho antes de este campeonato. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo hizo historia al convertirse en el primer representante africano y del mundo árabe en alcanzar unas semifinales.

En aquella campaña eliminó a España en los octavos de final mediante una dramática tanda de penales y luego sorprendió a Portugal en cuartos antes de caer frente a Francia por las semifinales, rival que justamente volverá a enfrentar por los cuartos de final del presente torneo. Dicho partido, los Galos terminaron imponiéndose por 2-0 para avanzar a la final.

Cuatro años después, Marruecos vuelve a encontrarse con uno de aquellos rivales, aunque esta vez con una realidad diferente. Si en Qatar el conjunto africano sorprende al mundo con un sistema defensivo prácticamente inexpugnable, ahora llega con un estilo mucho más ambicioso y ofensivo. De llegar a conseguir el triunfo, existe una gran probabilidad de enfrentarse nuevamente a España, pero esta vez en semifinales, quien verá las caras con la selección belga también por los cuartos de final.

o

Según destaca El Garni, una de las principales transformaciones del equipo ha sido su capacidad para controlar los partidos mediante la posesión del balón. El periodista pone como ejemplo la victoria frente a Países Bajos, donde Marruecos dominó amplios pasajes del encuentro y llegó a registrador cerca del 70% de posesión antes de imponerse en la tanda de penales.

Marruecos llega impulsado por su contundente victoria por 3-0 sobre Canadá, un partido que, más allá del resultado, evidenció la profundidad de la plantilla , no empezó bien el partido, pero supo cómo concretar las oportunidades que tuvieron dentro del área canadiense. Para el periodista de Al Jazeera, esta evolución convierte a Marruecos en un candidato mucho más sólido que el de 2022.

Mientras en Qatar construyó su histórica campaña a partir del orden defensivo y los contraataques, ahora es capaz de dominar la posesión, presionar alto y generar peligro mediante diferentes variantes ofensivas, lo anterior sin perder la disciplina táctica que caracterizó a aquella selección.

El desafío inmediato será volver a superar a Francia, un rival que ya conoce bien y frente al que escribió uno de los capítulos más importantes de su historia reciente más allá de la derrota.

Si logra la hazaña, Marruecos quedará a solo dos partidos de convertirse en el primer campeón mundial africano, un objetivo que hace cuatro años parecía un sueño poco probable de conseguir y que en este momento empieza un verso como una posibilidad cada vez más real.

Temas relacionados:

Marruecos

Fútbol

Mundial 2026

Copa del Mundo Qatar 2022

hazaña

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Ronald Koeman | Foto: EFE
Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

Fútbol Colombia | Foto AFP
Colombia

Con remontada épica ante Paraguay, Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones Femenina

Lionel Messi | Foto: AFP
FIFA

El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que la identidad de Estados Unidos está siendo amenazada por "un ataque renovado" y el "comunismo"

Tribunal Supremo EE. UU. - Foto Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos rechaza decreto de Donald Trump sobre restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento

Ronald Koeman | Foto: EFE
Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

Labores de búsqueda y rescate en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Después de las 72 horas se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida": rescatista sobre las labores de búsqueda bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

Diosdado Cabello y Mayer Mizrachi | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"La gente está agradecida, aunque tú no lo estés": alcalde de Ciudad de Panamá a Diosdado Cabello quien lo criticó por ponerle un rastreador a las ayudas enviadas a Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero/ Delcy Rodríguez - Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Fútbol Colombia | Foto AFP
Colombia

Con remontada épica ante Paraguay, Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones Femenina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre