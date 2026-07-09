OTAN anunció que invertirá más de 50.000 millones de dólares para la compra de misiles de largo alcance

Doce países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre ellos España, acordaron invertir un total de 50.660 millones de dólares durante la próxima década para acelerar el desarrollo y la compra de misiles de largo alcance.

Este compromiso se anunció este miércoles durante la cumbre de la OTAN y forma parte de la iniciativa Deep Precision Strike (DPS), impulsada por el Reino Unido para el fortalecimiento de la cooperación entre aliados en materia de armamento de precisión.

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En una declaración conjunta, los doce países firmantes señalaron que la capacidad de ataque de largo alcance es una parte esencial de los planes de defensa de la OTAN y que estas capacidades son fundamentales para mantener una disuasión creíble frente a potenciales adversarios.

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Los gobiernos de Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumania, España, Suecia, Turquía y Reino Unido aseguraron que Europa debe asumir un papel más relevante dentro de la organización y una mayor responsabilidad en materia de seguridad.

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Asimismo, el Gobierno británico afirmó que el programa DPS ayudará al intercambio de conocimientos, tecnología y capacidades para desarrollar misiles de precisión capaces de alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros y, en algunos casos, superar los 2.000 kilómetros.

Como parte de este esfuerzo, Reino Unido mantiene, junto con Alemania, un programa destinado al desarrollo de misiles con un alcance superior a los 2.000 kilómetros, y se espera que entren en servicio en la próxima década.

Finalmente, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que la seguridad del Reino Unido depende de la cooperación entre aliados europeos y de la forma en la que fortalezcan las capacidades militares de la OTAN.

“Estoy decidido a garantizar la seguridad del Reino Unido y de nuestros aliados. Para ello necesitamos una OTAN más fuerte y más europea”, declaró.