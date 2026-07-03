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Viernes, 03 de julio de 2026
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Alcalde de Kansas junto a hinchas colombianos previo al juego contra Ghana - Foto captura video
Alcalde de Kansas junto a hinchas colombianos previo al juego contra Ghana - Foto captura video
Selección Colombia

Como un hincha más, alcalde de Kansas se vistió con la camiseta de la selección Colombia previo al juego contra Ghana

julio 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
La alegría y el amor que irradian los aficionados por la selección Colombia ha llegado a contagiar a seguidores de otras nacionalidades.

Los aficionados de la selección Colombia se han tomado las calles de Kansas, en los Estados Unidos, previo al juego del combinado cafetero ante su similar de Ghana, encuentro válido por los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026.

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Durante la edición número 23 del Mundial, los hinchas colombianos se han caracterizado por acompañar de manera incondicional a la ‘Tricolor’ en cada país, ciudad y estadio donde ha jugado el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, donde la mancha amarilla se ha hecho sentir.

La alegría y el amor que irradian los aficionados por la selección Colombia han llegado a contagiar a seguidores de otras nacionalidades; un reciente caso fue el del alcalde de Kansas City, quien se vistió con la camiseta del combinado cafetero.

El alcalde de este estado, Quinton Lucas, hizo presencia en uno de los eventos organizados por los colombianos previo al encuentro de la ‘Tricolor’ ante Ghana, que se disputará en la noche de este viernes 3 de julio en el Estadio de Kansas.

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En el video publicado por el mismo Lucas en su red social de X, se le ve disfrutar como un colombiano de la música y la cultura colombiana; incluso portó la camiseta y una bufanda de la selección Colombia como un hincha más.

Durante el acompañamiento a este evento, se le vio al alcalde Quinton Lucas; se contagió de la alegría de los hinchas colombianos, al punto que se atrevió a bailar al ritmo de la música colombiana que allí amenizaba.

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En cuanto al mensaje que acompaña al video compartido por el mandatario local, aprovecho para enviarle un mensaje de apoyo a los aficionados de la ‘Tricolor' como al equipo.

“¡Kansas City, alrededores y Colombia! ¡Mucha suerte esta noche para los cafeteros!”, expresó Quinto Lucas por medio de su red social de X.

¿A qué hora es el encuentro Colombia vs. Ghana?

El encuentro entre la ‘Tricolor’ y las ‘Estrellas Negras’ por el tiquete a los octavos de final de la Copa del Mundo se disputará este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. hora colombiana.

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