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Jueves, 11 de junio de 2026
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estrecho de Ormuz

Autoridad marítima del régimen de Irán insiste en haber cerrado el estrecho de Ormuz pese a que el ejército de EE. UU. lo desmintió

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
El ejército de Estados Unidos negó más temprano que el paso haya sido cerrado y que sus buques hayan sido atacados.

La nueva autoridad del régimen iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó este jueves que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

"Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden", indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

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Cabe resaltar que el régimen de Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques. Los Guardianes de la Revolución avisaron ya el miércoles de que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.

Durante la última noche, el ejército de Estados Unidos afirmó haber atacado "centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país".

Tres personas resultaron heridas, afirmaron los medios del régimen iraní, que reportaron explosiones en la isla de Qeshm, en Minab, Sirik y en el puerto de Bandar Abás, en el sur.

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Irán respondió con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania, que fueron todos interceptados, y con nuevos ataques contra sus vecinos del Golfo, aliados de Washington.

En Baréin, una niña resultó herida por los restos de un dron. Kuwait tuvo que cerrar brevemente su espacio aéreo por los proyectos iraníes.

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