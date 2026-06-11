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Jueves, 11 de junio de 2026
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Hong Kong

Autoridades de Hong Kong anuncian la detención de seis personas por tráfico de productos falsificados ligados al Mundial que tenían como destino Norteamérica

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Patrulla policial / Camisetas de fútbol - Fotos de referencia: Péxels
Patrulla policial / Camisetas de fútbol - Fotos de referencia: Péxels
Los agentes interceptaron cerca de 230.000 artículos, entre ellos 30.000 camisetas bajo sospecha de ser falsificadas, por un valor en el mercado valorado en 19,8 millones de dólares.

Este jueves, las autoridades de Hong Kong anunciaron el arresto de seis personas dentro de una operación contra el tráfico de productos falsificados ligados al Mundial de fútbol 2026, con cerca de 20 millones de dólares de mercancías ilegales.

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Según las aduanas, cerca del 80% de los artículos incautados tenían como destino Norteamérica, donde este jueves arranca la competición.

Los agentes interceptaron cerca de 230.000 artículos, entre ellos 30.000 camisetas bajo sospecha de ser falsificadas, por un valor en el mercado valorado en 19,8 millones de dólares.

Una parte de esa mercancía fue incautada en puntos de paso fronterizo entre Hong Kong y China continental.

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Wayne Chung, responsable de la oficina de investigación sobre la propiedad intelectual de la ciudad, se pronunció al respecto.

"Numerosas camisetas incautadas son muy cercanas a los modelos auténticos", indicó Chung ante la prensa.

"Sería difícil para un consumidor corriente distinguir los falsos de los auténticos", añadió el mencionado funcionario.

Algunos artículos tienen gran precisión en cuanto al relieve de las camisetas auténticas, mientras que otros incluían etiquetas de marca y estaban personalizados de forma individual, precisó el responsable.

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Las autoridades de Hong Kong estiman que esas actividades están vinculadas al fuerte aumento de aficionados de fútbol. Por tanto, han decidido reforzar los controles.

En marzo del año en curso, las aduanas de Hong Kong ya habían incautado un lote similar de camisetas falsificadas.

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