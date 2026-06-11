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Jueves, 11 de junio de 2026
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Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se refiere a polémica canción de Julieta Venegas que fue utilizada en acto de su gobierno: "Nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial"

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente de México / Julieta Venegas, cantautora mexicana - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum, presidente de México / Julieta Venegas, cantautora mexicana - Fotos: EFE
Durante la conferencia conocida como 'La Mañanera', la jefe de Estado habló del uso de este tema musical.

Recientemente, la presidente de México Claudia Sheinbaum aclaró que la canción “Niña Futbolista”, interpretada por Julieta Venegas, no fue creada como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Durante la conferencia conocida como 'La Mañanera', la jefe de Estado habló del uso de este tema musical en un evento vinculado a la entrega de boletos a jóvenes ganadoras de un concurso.

"La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial, obviamente está dedicada a la niñas que juegan fútbol", mencionó Sheinbaum.

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De acuerdo con lo expresado por la gobernante mexicana, la canción está relacionada con la participación de niñas en actividades deportivas.

A su vez, complementó: "La pusimos ese día porque regalamos los boletos a las jóvenes que ganaron el concurso de la dominadas para obtener los boletos al Mundial".

Respecto al mencionado trabajo audiovisual, Julieta Venegas desactivó los comentarios del video “La Niña Futbolista” en YouTube tras recibir una fuerte ola de críticas y burlas por parte de los aficionados.

En redes sociales como X (Twitter), Instagram, Tik Tok y Facebook, múltiples navegadores cuestionaron a Venegas.

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Concretamente, muchos usuarios consideraron que el tema, enfocado en el fútbol femenil y la equidad de género, no coincidía con la emoción y el espíritu deportivo asociado al Mundial 2026.

Ante esto, la experimentada cantautora defendió su proyecto alegando que este inspira a las niñas a perseguir sus sueños.

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