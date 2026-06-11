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Jueves, 11 de junio de 2026
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Mundial 2026

Arranca el Mundial 2026: estos son los artistas colombianos y venezolanos que harán parte de la ceremonia de inauguración este jueves en México

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira, cantante y compositora colombiana junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Shakira, cantante y compositora colombiana junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Varios son los cantantes que están programados para la antesala de la competición que paraliza el mundo cada cuatro años.

La mesa está servida para dar inicio al Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá.

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El magno evento deportivo que abre sus puertas este jueves 11 de junio contará con su correspondiente ceremonia de apertura.

Varios son los artistas que están programados para la antesala de la competición que paraliza el mundo cada cuatro años.

Entre ellos figuran cantantes colombianos y venezolanos. Según la programación, dirán "presente": Shakira, J Balvin, Danny Ocean y Elena Rose, respectivamente.

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El espectáculo comenzará a las 12:30 p. m. (hora Colombia), antes del partido entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Otros de los artistas confirmados son: Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla y Burna Boy.

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El plato fuerte es de Shakira y Burna Boy que interpretarán 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026, lanzada el 14 de mayo.

Por su parte, el segundo acto musical tendrá lugar el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto. El evento iniciará a las 12:30 p. m. (hora Colombia) previo al encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, previsto para las 2:00 p. m. (hora Colombia).

La nómina de artistas confirmados incluye a Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Entretanto, la tercera ceremonia se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 12 de junio, el cual arrancará a las 6:30 p. m. (hora Colombia), antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay a las 08: 00 p.m. (hora Colombia).

Los artistas anunciados para esta presentación son Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

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