Federación Italiana de Fútbol elige a su nuevo presidente quien tendrá como meta el regreso de la selección a un Mundial

El italiano Giovanni Malago, expresidente del Comité Olímpico italiano y del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina, fue elegido este lunes como presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), institución en crisis luego de que la selección no clasificase al Mundial 2026.

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Durante la asamblea extraordinaria electiva de la FIGC, celebrada en un gran hotel de Roma, Malago obtuvo el 68,58% de los votos contra el 29,17% de Giancarlo Abete, representante del fútbol amateur que ya presidió la FIGC entre 2007 y 2014.

Malago asume así el puesto de Gabriele Gravinia, en el cargo desde 2018, y que presentó su dimisión tras la eliminación de la Nazionale en la final del repechaje europeo de clasificación al Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina el pasado 31 de marzo (1-1 tras prórroga, 4-1 en penales).

De 67 años, Malago es una pieza clave en el deporte italiano. Exinternacional de fútbol sala, ha formado parte en la organización de numerosos grandes eventos deportivos en Italia, además de la campaña de Roma, abandonada en 2016, a organizar los Juegos Olímpicos 2024.

Entre 2013 y 2025 dirigió el Comité Olímpico Italiano y desde 2019 presidió el Comité de Organización de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno. Es también miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

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Antes incluso de presentar su candidatura, su nombre era ya el favorito en el seno del fútbol profesional, llegando a recibir el apoyo de clubes de Serie A y Serie B, de entrenadores y también de asociaciones de jugadores, que representan el 54% de los votos.

Ahora le quedan varias tareas por delante: la primera, nombrar un sucesor para Gennaro Gattuso en el banquillo de la selección, con el nombre de Roberto Mancini entre los favoritos tras su previo paso como seleccionador entre 2018 y 2023.

A propósito del futuro seleccionador, aseguró que aún "no había decidido nada, ni hablado con nadie, ni reflexionado sobre nada".

Malago también deberá bajar al barro para realizar la reforma de formación de jugadores jóvenes, uno de los puntos señalados por la crítica para explicar la ausencia de Italia en los últimos tres Mundiales.

El tercer gran punto de trabajo será la coorganización de la Eurocopa 2032 junto a Turquía, un asunto complicado debido a los desfasados estadios italianos.

Malago prometió "cambios" y "respuestas a problemas estructurales": "Cuando no consigues hacer las reformas que están en tu programa cuando has sido reelegido con el 99 % de los votos", dijo sobre su predecesor, "es que la situación está completamente bloqueada".