Candidato a la Presidencia de Perú propone expulsar a migrantes venezolanos irregulares

Se aproximan las elecciones presidenciales en Perú, y los candidatos comienzan a exponer a los ciudadanos las acciones y medidas que piensan ejecutar de llegar a vencer en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

En la noche del lunes, 11 candidatos discutieron durante un debate sus propuestas, por medio de las cuales frenarían los índices de la corrupción y la escala del crimen organizado dentro de su territorio, siendo estas las principales preocupaciones de los peruanos.

En medio de este debate, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga manifestó que, de llegar a ser elegido nuevo mandatario, llevará a cabo la expulsión de “migrantes ilegales”, especialmente aquellos de nacionalidad venezolana. Esto como medida de seguridad nacional.

“Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (…), tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida”, expuso López.

“En este país a los delincuentes no los queremos más”, agregó el candidato de extrema derecha en medio de una intervención durante la primera fecha del programa de debates.

La propuesta que plantea López Aliaga estaría basada en los datos de las autoridades, los cuales señalan que los homicidios han presentado un incremento desde 2018 hasta 2025, de 1000 a 2600. Adicionalmente, las denuncias por extorsión también han aumentado.

Aunque las cifras de los ciudadanos venezolanos indocumentados en Perú han disminuido del 36% al 14%, entre 2022 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas, esto sigue siendo un problema de preocupación para quienes aspiran a llegar al gobierno.

En cuanto al tema de la corrupción, Rafael López Aliaga propuso que se haga un recorte drástico en lo que respecta al Poder Ejecutivo: “Tiene que reducirse”. En ese sentido, su propuesta pretende pasar de 18 a “seis ministerios”.

¿Cómo está actualmente López Aliaga en las encuestas?

El más reciente sondeo de la consultora Datum ha ubicado al también empresario con una intención de voto del 11,7%, por detrás de la favorita, Keiko Fujimori, quien ostenta un 11,9%.

Entre tanto, el candidato de izquierda, Alfonso López Chau, quien ha promovido la “purga en la policía” debido a las denuncias de estrecha complicidad entre las autoridades y el crimen organizado, se ubica en la tercera casilla.

Actualmente, los debates presidenciales en Perú se encuentran fraccionados en seis sesiones, las cuales se extenderán hasta el 1 de abril. Esto debido a la cantidad de candidatos, 35 aspirantes.