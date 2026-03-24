NTN24
Martes, 24 de marzo de 2026
Martes, 24 de marzo de 2026
Perú

Candidato a la Presidencia de Perú propone expulsar a migrantes venezolanos irregulares

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Candidatos presidenciales de Perú - Foto. EFE
Candidatos presidenciales de Perú - Foto. EFE
El aspirante, también empresario, según el más reciente sondeo, cuenta con una intención de voto del 11,7%, detrás de la favorita, Keiko Fujimori, quien ostenta un 11,9%.

Se aproximan las elecciones presidenciales en Perú, y los candidatos comienzan a exponer a los ciudadanos las acciones y medidas que piensan ejecutar de llegar a vencer en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

En la noche del lunes, 11 candidatos discutieron durante un debate sus propuestas, por medio de las cuales frenarían los índices de la corrupción y la escala del crimen organizado dentro de su territorio, siendo estas las principales preocupaciones de los peruanos.

En medio de este debate, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga manifestó que, de llegar a ser elegido nuevo mandatario, llevará a cabo la expulsión de “migrantes ilegales”, especialmente aquellos de nacionalidad venezolana. Esto como medida de seguridad nacional.

“Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (…), tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida”, expuso López.

“En este país a los delincuentes no los queremos más”, agregó el candidato de extrema derecha en medio de una intervención durante la primera fecha del programa de debates.

La propuesta que plantea López Aliaga estaría basada en los datos de las autoridades, los cuales señalan que los homicidios han presentado un incremento desde 2018 hasta 2025, de 1000 a 2600. Adicionalmente, las denuncias por extorsión también han aumentado.

Aunque las cifras de los ciudadanos venezolanos indocumentados en Perú han disminuido del 36% al 14%, entre 2022 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas, esto sigue siendo un problema de preocupación para quienes aspiran a llegar al gobierno.

En cuanto al tema de la corrupción, Rafael López Aliaga propuso que se haga un recorte drástico en lo que respecta al Poder Ejecutivo: “Tiene que reducirse”. En ese sentido, su propuesta pretende pasar de 18 a “seis ministerios”.

¿Cómo está actualmente López Aliaga en las encuestas?

El más reciente sondeo de la consultora Datum ha ubicado al también empresario con una intención de voto del 11,7%, por detrás de la favorita, Keiko Fujimori, quien ostenta un 11,9%.

Entre tanto, el candidato de izquierda, Alfonso López Chau, quien ha promovido la “purga en la policía” debido a las denuncias de estrecha complicidad entre las autoridades y el crimen organizado, se ubica en la tercera casilla.

Actualmente, los debates presidenciales en Perú se encuentran fraccionados en seis sesiones, las cuales se extenderán hasta el 1 de abril. Esto debido a la cantidad de candidatos, 35 aspirantes.

Temas relacionados:

Perú

Candidatos presidenciales

Debate

Keiko Fujimori

Inmigrantes indocumentados

Migración de Venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre": exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás "usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Preso - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Foto: EFE
España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Herido tras accidente aéreo en Putumayo es trasladado por organismos de rescate - Foto Fuerzas Militares de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

Accidente aéreo en Putumayo - Foto EFE
Accidente aéreo

Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de Estados Unido e Irán. Foto: Canva
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Maduro capturado

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Banderas de Estados Unido e Irán. Foto: Canva
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Quedó confirmado el rival de la selección Colombia para su juego de despedida en El Campín antes del Mundial

Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Maduro capturado

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Puerto de Jebel Ali | Foto AFP
Emiratos Árabes Unidos

Amazon suspende uno de sus centros de operaciones en Emiratos Árabes Unidos tras incendio por impacto desconocido

Fred Kerley | Foto: AFP
Atleta

El medallista olímpico norteamericano Fred Kerley fue suspendido por dos años por violar normas antidopaje

Embajada de EE. UU. en Bagdad (AFP)
Bagdad

Embajada de EE. UU. en Bagdad fue atacada y dos personas murieron en bombardeos a grupo proiraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre