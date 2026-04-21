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Martes, 21 de abril de 2026
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Muerte

Denuncian muerte del primer preso en la cárcel El Rodeo IV en Venezuela: “parte de un patrón sistemático de abandono”

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Muerte de presos - Foto por Canva
Muerte de presos - Foto por Canva
Además de Deivi Enrique García, la entidad reportó que en la cárcel de El Rodeo III también murió Ovidio José Madriz Mendoza, igualmente por un paro respiratorio.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, denunció que falleció “el primer preso en la cárcel El Rodeo IV”.

Según la ONG, se trata de Deivi Enrique García, quien murió bajo custodia el 20 abril en dicho centro de reclusión del que “hasta ahora no existían registros públicos”.

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“Su muerte, atribuida a un paro respiratorio, lo convierte en el primer preso fallecido en este recinto, evidenciando que incluso las nuevas infraestructuras penitenciarias replican las mismas condiciones que han cobrado la vida de miles de personas privadas de libertad en Venezuela”, detalló.

Por otro lado, la entidad reportó que en la cárcel de El Rodeo III también murió Ovidio José Madriz Mendoza, igualmente por un paro respiratorio.

“Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, denunció la ONG.

De acuerdo con la entidad, con los reciente hechos, “el Rodeo IV se suma a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”.

Además, las denuncias constantes de maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, que también caracterizan a dicho sitio, terminan por agravar “el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión”.

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La ONG señaló al régimen de Delcy Rodriguez y dijo que “debe reparar a la víctimas”, al tiempo que dijo que “el Ministerio Público y la Defensoría del pueblo están obligados, conforme a la Constitución y sus leyes orgánicas, a investigar, proteger y garantizar derechos, no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario”.

“Estos hechos serán informados al relator para personas privadas de libertad de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, a fin de que se activen los mecanismos internacionales correspondientes”, sentenció.

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