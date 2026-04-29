NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Ley de Amnistía

"No existe un proceso honesto": exembajador de Venezuela en Canadá sobre la ley de amnistía de Delcy Rodríguez

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Para el entrevistado, "ha sido una amnistía que no obedece a los criterios".

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, calificó recientemente de "mezquinos" a sectores de la oposición y críticos que continúan exigiendo la aplicación de la Ley de Amnistía.

o

Al respecto, Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, habló en El Informativo de NTN24.

"No es un asunto de mezquindad, hay muchos actores políticos que aún continúan siendo sometidos a procesos penales", expresó el diplomático.

o

Seguidamente, el entrevistado sostuvo: "Ha sido una amnistía que no obedece a los criterios de no selectividad y de discrecionalidad... No existe un proceso honesto".

Delcy Rodríguez anunció el pasado 24 de abril el "fin" de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, tras apenas 64 días de vigencia desde su aprobación en febrero de este mismo año.

o

Aunque, en teoría, la "iniciativa" buscaba la liberación de presos políticos y la reconciliación, la medida concluyó generando controversia sobre los casos pendientes.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Dictadura en Venezuela

Régimen

Delcy Rodríguez

Entrevistas NTN24

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No existe un proceso honesto": exembajador de Venezuela en Canadá sobre la ley de amnistía de Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que el Ejército de EE. UU. "traerá consigo un día que se ha esperado durante 70 años, un nuevo amanecer para Cuba"

Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Israel

Impresionantes ataques en Líbano: Israel llevó a cabo bombardeos contra "varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump cancela viaje de negociadores de EE. UU a Pakistán para diálogos con régimen de Irán: "Tenemos el sartén por el mango"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Anuncian cambios rotundos en el reglamento de la Fórmula 1 tras quejas de los pilotos y un comienzo de temporada turbulento

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que el Ejército de EE. UU. "traerá consigo un día que se ha esperado durante 70 años, un nuevo amanecer para Cuba"

Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Israel

Impresionantes ataques en Líbano: Israel llevó a cabo bombardeos contra "varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá"

Fredy Hurtado, entrenador de la Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de la Selección Colombia Sub-17 responde a polémicos dichos de jugador argentino tras la final del Sudamericano de la categoría

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump cancela viaje de negociadores de EE. UU a Pakistán para diálogos con régimen de Irán: "Tenemos el sartén por el mango"

Foto: EFE
Artemis

La histórica misión espacial Artemis II llevará a cuatro astronautas al punto más lejano jamás alcanzado por humanos: así es la impresionante nave en la que orbitarán la Luna

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln - Foto: EFE
Régimen de Irán

"Trae los aviones más avanzados": coronel (r) explica impacto de que por primera vez en 23 años EE. UU. tenga tres portaviones en Oriente Medio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre