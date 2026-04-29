"No existe un proceso honesto": exembajador de Venezuela en Canadá sobre la ley de amnistía de Delcy Rodríguez

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, calificó recientemente de "mezquinos" a sectores de la oposición y críticos que continúan exigiendo la aplicación de la Ley de Amnistía.

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Al respecto, Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, habló en El Informativo de NTN24.

"No es un asunto de mezquindad, hay muchos actores políticos que aún continúan siendo sometidos a procesos penales", expresó el diplomático.

Seguidamente, el entrevistado sostuvo: "Ha sido una amnistía que no obedece a los criterios de no selectividad y de discrecionalidad... No existe un proceso honesto".

Delcy Rodríguez anunció el pasado 24 de abril el "fin" de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, tras apenas 64 días de vigencia desde su aprobación en febrero de este mismo año.

Aunque, en teoría, la "iniciativa" buscaba la liberación de presos políticos y la reconciliación, la medida concluyó generando controversia sobre los casos pendientes.