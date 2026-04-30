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Jueves, 30 de abril de 2026
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Félix Plasencia

"No puedo tener un asiento en ese avión": periodista que lloró al encarar a Félix Plasencia en evento de reactivación de vuelo entre Miami y Caracas

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mencionó que encarar las cabezas del régimen es “mucho” emocionalmente. “Es que es imposible mantener la compostura”, expresó.

La periodista Carla Angola narró en La Tarde de NTN24 la indignación que sintió al ver al representante de Delcy Rodríguez en Estados Unidos, Félix Plasencia, encabezar lo que debería ser un momento de celebración por la reconexión de un vuelo entre Miami y Caracas.

“Es la segunda vez en 13 años que me toca encarar a un cómplice del régimen venezolano o el cartel venezolano (…) Es un trauma encarar a esta gente”, expresó tras su participación en el evento en el que lloró por cuenta del trato recibido.

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Mencionó que encarar las cabezas del régimen es mucho. “Es una carga emocional país colectiva que se te desborda por la boca. Es que es imposible mantener la compostura. Y ahora no fue diferente”.

“No puedo tener un asiento en ese avión”, lamentó. “No podemos tener un puesto allí y eso pesa, pesa en el corazón”.

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