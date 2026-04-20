NTN24
Lunes, 20 de abril de 2026
Lunes, 20 de abril de 2026
Cine

Luto en el cine argentino: falleció el actor Luis Brandoni, protagonista de ‘La noche de los giles’ y ‘Mi obra maestra’

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor argentino Luis Brandoni. (AFP)
El actor argentino Luis Brandoni. (AFP)
Sus restos serán velados con honores desde el mediodía de este lunes en la Legislatura de Buenos Aires.

El argentino Luis Brandoni, multifacético actor de teatro, cine y televisión, falleció el domingo a los 86 años y sus restos serán velados con honores desde el mediodía de este lunes en la Legislatura de Buenos Aires.

"Con 'Beto' se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional", expresó en X su productor y amigo Carlos Rottemberg desde su cuenta Multiteatro.

Brandoni había sufrido un accidente doméstico que le provocó un hematoma en la cabeza y estaba hospitalizado en la capital argentina desde el 11 de abril pasado.

o

Hasta ese momento protagonizaba la obra de teatro "Quién es quién" junto a otra figura de la escena nacional, Soledad Silveyra.

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", lo despidió Silveyra en X.

En cine trabajó en éxitos como "La tregua" y "La patagonia rebelde" (ambas de 1974), "Esperando la carroza (1985), "Made in Lanús" (1987) y "La odisea de los giles" (2019), ésta última junto al popular actor Ricardo Darín, todos éxitos de taquilla en una extensa filmografía de más de 60 largometrajes.

Brandoni también brilló en teatro con obras inolvidables que estuvieron varias temporadas en cartel, como "Conversaciones con mamá" (2012) y "Parque Lezama" (2013-2016). La reciente versión cinematográfica de esta obra, dirigida por su amigo Juan José Campanella, fue su última película, estrenada en febrero.

En televisión protagonizó innumerables éxitos y uno de sus últimos trabajos fue la miniserie argentina "Nada" en la que trabajó con el estadounidense Robert De Niro, una comedia dramática que estrenó la plataforma Disney+ en 2023.

Su trabajo como actor alternó con un fuerte compromiso político como militante de la Unión Cívica Radical (UCR) ideales que abrazó desde su juventud.

o

Fue perseguido durante la dictadura militar (1976-1983) y vivió un secuestro en julio de 1976 de varias horas junto a su esposa Marta Bianchi, con quien estuvo casado más de dos décadas y tuvo dos hijas. Ambos se exiliaron en México, pero regresaron a Argentina diez meses después.

Su compromiso político lo llevó a ocupar una banca como diputado nacional por ese partido durante dos períodos consecutivos (1993-2001) y también fue asesor cultural del fallecido expresidente radical Raúl Alfonsín (1983-1989).

"Me hago mucha mala sangre con la política" había declarado en estos últimos años cuando había confesado que ya no quería ningún cargo electivo.

Acérrimo crítico de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), también lo era del actual presidente Javier Milei, a quien tildó de "ignorante" por sus críticas a Alfonsín. "Tiene una personalidad que me inquieta", decía sobre Milei.

Temas relacionados:

Cine

Luto

Actor

Entretenimiento

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira se sincera sobre haber dejado su carrera de lado para criar a sus hijos y dice que no se arrepiente: "Perdí muchísimas oportunidades en ese momento"

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes - EFE
Muerte

Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

Así es como SAI, hijo de los actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería, construye su carrera artística como nueva apuesta del género urbano colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Eclipse solar Misión Artemis II - NASA
Nasa

NASA revela impresionante foto del eclipse solar que vio la tripulación de Artemis II

Gustavo Petro y Shakira | Fotos EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro cuestiona a Shakira y hace otros polémicos comentarios durante un Consejo de Ministros

Petrolero ruso - Foto EFE
Petróleo

Gobierno de Donald Trump anuncia el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones impuestas contra el petróleo ruso

Marie-Louise Eta, primera entrenadora en dirigir un equipo en la Bundesliga / FOTO: EFE
Bundesliga

Así fue el histórico debut de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora de un equipo masculino en Europa

Luis Díaz y Arkadiusz Pyrka - Foto EFE
Luis Díaz

Bayern de Múnich rompe récord histórico en la Bundesliga con un Luis Díaz clave en la hazaña

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela denuncian disparos en la cárcel del Rodeo 1: "Cuando ellos gritan les colocan música para distorsionar todo"

Interceptación a buque comercial. (Comando Central)
Donald Trump

Estados Unidos reveló imágenes inéditas de interceptación a buque comercial que retó bloqueo de Trump a puertos iraníes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre