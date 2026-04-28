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Martes, 28 de abril de 2026
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Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En los últimos días Colombia ha vivido el terror por cuenta de crueles atentados terroristas que han dejado al menos 20 muertos.

Colombia vive una realidad paralela en las últimas semanas. Mientras los ciudadanos, los campesinos, los colombianos trabajadores están de luto a causa de la tragedia causada por el terror que infunden los criminales, el Gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, intenta relativizar la evidente crisis.

El presidente vive en una realidad en la que se celebra, brinda, abraza y festeja.

Sus publicaciones en redes sociales, en las que parece que priman sus intereses personales, reflejan otro país en paralelo: cinismo e irrespeto ante el dolor, la muerte, las víctimas y el miedo que se apodera de una nación.

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"Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá", fue el desafortunado trino del mandatario justo en el momento en que el país pedía a gritos seguridad.

Y es que durante el fin de semana el país vivió horas de terror absoluto desde la tarde del sábado 25 de abril, cuando un grave atentado sacudió al sector de El Túnel, en vía de Cajibío, en plena vía Panamericana, corredor que conecta a Cali con Popayán, al suroccidente del país en los departamentos de Cauca y Valle del cauca.

En ese lugar una fuerte explosión de un cilindro bomba dejó una veintena de muertos y heridos, destrozos de buses, furgonetas, provocó el volcamiento de vehículos y hasta dejó un cráter enorme que evidencia la magnitud de la tragedia.

En imágenes quedó registrada la cantidad de escombros, restos carbonizados y las estructuras colapsadas tras la detonación.

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El trágico saldo: al menos 20 personas murieron y más de 45 resultaron heridas, aún recuperándose en centros médicos.

En otro hecho lamentable, el viernes 24 de abril frente al cantón militar Pichincha y un hospital, al sur de Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, una explosión de un vehículo adaptado con explosivos provocó pánico.

Según lo verificado por las autoridades, desde el vehículo lanzaron cinco cilindros cargados con explosivos, cuatro cayeron en la guarnición militar y uno más en plena calle.

Por fortuna, solo uno de los cilindros se activó y en el hecho no se registraron víctimas, pero sí una persona lesionada.

Solo 12 horas antes, otro grupo de la fuerza pública también era blanco del terrorismo, también en el Valle del Cauca, puntualmente en Palmira, donde delincuentes activaron un carro cargado con explosivos frente al batallón de ingenieros Agustín Codazzi.

Sobre las nueve de la noche los locales comerciales ubicados en inmediaciones de este batallón militar fueron testigos de una detonación que generó terror.

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En esa ocasión fueron tres fueron los cilindros que cayeron al interior del recinto del ejército y que, por fortuna, solo causaron daños materiales.

Pese a estos casos, el presidente ha asegurado que "no hay un caos de seguridad", es decir, para él, el panorama de seguridad en el país no es tan grave.

En una rueda de prensa, el mandatario aseguró: "las cifras muestran una tasa similar a los promedios de los gobiernos anteriores. Tras el proceso de paz con las FARC, la tasa de homicidios se redujo frente a lo que había antes; ese promedio que alcanzó Santos al final de su mandato y el que dejó Duque, es el mismo que se mantiene hoy. No hay un caos de seguridad como se anuncia, de hecho, el registro sigue siendo el más bajo desde 1993".

Diva Sánchez, líder social del Cauca amenazada por las Farc, habló en La Noche de NTN24.

Sobre las amenazas a los candidatos presidenciales, especialmente a Paloma Valencia, María Clara Posada, senadora electa del partido Centro Democrático, aseguró que "con la llegada de Paloma al Gobierno lo que se acabará de inmediato es la Paz Total, que se ha convertido en el caldo de cultivo para que el país no tenga ningún tipo de libertades y para que el modelo petrista se perpetúe".

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, departamento golpeado por el terrorismo, dijo que "desde 2024, incursionado para que el Ejército entre en la zona rural, lo que ha generado todas estas acciones terroristas que nos han tenido con mucha intranquilidad, con mucho miedo".

 

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