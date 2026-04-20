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Lunes, 20 de abril de 2026
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Secretaria de Trabajo de EE. UU. dejará su cargo en medio polémicas en su ministerio

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Lori Chavez-DeRemer (AFP)
Lori Chavez-DeRemer (AFP)
Tras llegar al cargo en marzo de 2025, es la tercera mujer en abandonar el gobierno de Donald Trump en cuestión de semanas.

Este lunes la Casa Blanca anunció que la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, dejará su cargo en medio de una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas.

Tras llegar al cargo en marzo de 2025, es la tercera mujer en abandonar el gobierno de Donald Trump en cuestión de semanas, luego de las salidas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la de Justicia, Pam Bondi.

"La secretaria de Trabajo Lori Chavez-Deremer va a renunciar al gobierno para tomar un puesto en el sector privado", anunció en X el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung, al elogiar su gestión "fenomenal".

Una serie de escándalos recientes, sin embargo, precipitaron su salida del gobierno.

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La excongresista por Oregon, de 58 años, contó con el apoyo de más de una docena de demócratas en su confirmación, pero recientemente enfrentó pedidos de renuncia por acusaciones de que ella, sus asesores y miembros de su familia enviaban de manera habitual mensajes personales y solicitudes a jóvenes miembros de su equipo.

Según The New York Times, la semana pasada la secretaria y un exsubjefe de gabinete enviaron mensajes de texto pidiendo a empleados que les llevaran vino durante viajes del departamento.

Asimismo, el medio neoyorquino aseguró que el esposo y el padre de Chavez-DeRemer también intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas, algunas de las cuales habían sido instruidas por la secretaria de Trabajo para que "prestaran atención" a los hombres.

Pero las acusaciones no quedaron ahí, pues tres empleados han presentado denuncias por violaciones de derechos civiles, en las que describen un ambiente laboral hostil.

Chavez-DeRemer no ha sido personalmente acusada de irregularidades en el caso que involucra a su padre y a su esposo.

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