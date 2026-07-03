El show en la Estatua de la Libertad para celebrar la independencia de Estados Unidos

La icónica Estatua de la Libertad en Nueva York es epicentro de un imponente show para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos, una transmisión que se llevará a cabo este viernes.

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El espectáculo de láseres y música electrónica en dicho monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será transmitido por la cadena ABC.

En diálogo con la Agencia de noticias AFP, el cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, dijo que la elaborada presentación demuestra la "importancia de las alianzas".

"Cuando Francia y Estados Unidos están juntos y crean cosas juntos, como la Estatua de la Libertad o este espectáculo, puede ser algo inolvidable", dijo Fouriscot.

Cabe mencionar que el país europeo donó el monumento a Estados Unidos en 1886 como celebración de su independencia.

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El show de luces fue financiado por patrocinadores privados y se grabó en la noche del miércoles.

Revestida de cobre, la Estatua de la Libertad recrea una mujer en túnica y coronada, sosteniendo una antorcha por encima de su cabeza.

La imponente escultura está en el puerto de Nueva York y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad, visitada por millones de turistas cada año.