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Sábado, 18 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sigue subiendo: régimen evita hablar de desaparecidos

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela (EFE)
La cantidad de heridos se mantiene sin cambios en 16.740, según la información publicada en Telegram por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Mientras familias enteras buscan a sus seres queridos bajo los escombros, la cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela sigue aumentando.

Esta vez, según el balance oficial publicado este sábado por las autoridades, el número llegó a 5.119 decesos.

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El parte sumó 50 decesos nuevos en las últimas 24 horas, mientras se cumplen 24 días desde los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron destrozos especialmente en La Guaira, estado costero ubicado a tan solo 40 minutos de Caracas.

Por otro lado, la cantidad de heridos se mantiene sin cambios en 16.740, según la información publicada en Telegram por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

En paralelo, en La Guaira continúan las labores de recuperación de cuerpos de entre los escombros de decenas de edificios colapsados, mientras familiares mantienen la esperanza de dar digna sepultura a las víctimas de los temblores.

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El panorama es desolador, decenas de calles están repletas de maquinaria pesada, necesaria para remover las pesadas losas de concreto y metal que obstaculizan la búsqueda en los 190 edificios derrumbados.

Mientras que otras 856 estructuras también sufrieron daños.

Unas 17.907 personas quedaron sin vivienda y más de 21.470 están en los 107 campamentos transitorios que levantó el régimen de Delcy Rodríguez mientras busca una solución a la crisis habitacional.

Aunque las autoridades de la dictadura evitan hablar de la cantidad de desaparecidos, ONU proyectó desde el primer día posterior a los sismos unas 50.000.

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