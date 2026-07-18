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Sábado, 18 de julio de 2026
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Mundial 2026

¿España o Argentina? Llegó la hora del duelo imperdible por la final del Mundial 2026

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi - Lamine Yamal (AFP)
Lionel Messi - Lamine Yamal (AFP)
La cita será en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, con capacidad para 80.000 personas.

Llegó el día de la esperada final del Mundial 2026, España y Argentina se enfrentan por primera vez en esta instancia del torneo más importante del deporte mundial con las expectativas por los cielos.

Se espera que una marea de hinchas argentinos y españoles llenen por completo el MetLife Stadium, de 80.000 localidades a precio de oro.

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"¡Somos locales otra vez!", cantan en todas partes los hinchas de la Albiceleste, mientras agitan banderas con las caras de Messi y Diego Maradona.

Más cautelosos, los seguidores de La Roja esperan con ansias el partido que les puede dar su segundo título mundial ante una selección albiceleste que busca hacer historia al ganar su segundo trofeo consecutivo.

No se deja impresionar el seleccionador español, Luis de la Fuente, de 65 años, dispuesto a "disfrutar" de una final inverosímil en su modesta carrera de técnico hasta hace un par de años.

"Estoy bastante nervioso porque volvemos (al hotel) en helicóptero, eso me pone realmente nervioso", señaló sobre la incursión hecha en Manhattan para una rueda de prensa ante más de 300 periodistas.

Por el lado argentino, el arquero Dibu Martínez no bajó el nivel y subrayó que no le "pesa la presión", cuando le preguntaron por su parada milagrosa al delantero francés Kolo Muani, en el minuto 120+3 de la final de hace tres años y medio en Catar.

"De España me preocupa todo", sintetizó el DT Leonel Scaloni.

El temor está en el aire:

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Pese a las ansias y el nerviosismo por el partido, la preocupación está centrada en el humo de los incendios forestales en Canadá que había teñido de gris el estado de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

Aunque ha dado tregua con un cielo cada vez más azul y una calidad del aire en mejoría, los organizadores están con los ojos puestos en el clima.

Asimismo, las tormentas eléctricas, alteraron los últimos entrenamientos de las selecciones este sábado: el de España fue suspendido por el mal clima, mientras que el de Argentina se retrasó durante casi 50 minutos.

Se definió el podio:

Como aperitivo de la final, se disputó este sábado el partido por el tercer puesto que resultó ser espectacular, con la victoria de Inglaterra a Francia por 6-4 y con Kylian Mbappé convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Las posibles alineaciones:

Así formaría España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

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Así saldría a la cancha Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La final de los hitos:

  • Si España gana, ampliaría una racha extraordinaria: llega a la final invicta y acumula 37 partidos sin perder, igualando una de las mejores rachas conocidas de una selección. Un triunfo extendería ese registro.
  • Si Argentina gana, se convertiría en el primer bicampeón del mundo desde Brasil (1958 y 1962).
  • Será la primera final de un Mundial entre España y Argentina, y también la primera final desde 1982 que enfrenta a dos selecciones que nunca se habían cruzado en una final mundialista.
  • Messi intentando despedirse con un segundo Mundial consecutivo.
  • El 10 argentino podría convertirse en el goleador histórico de los mundiales y del presente torneo si supera a Kylian Mbappé, para lo que necesita tres goles.

Horario del pitazo inicial:

Hora: 2:00 pm (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) | 15:00 pm (Costa Este, Venezuela) | 16:00 pm Argentina, Uruguay).

Fecha: domingo 19 de julio

Lugar: Estadio New York/New Jersey

 

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