"El último baile": hermana de Cristiano Ronaldo hizo revelación sobre el futuro deportivo del portugués antes del partido ante Croacia

Kátia Aveiro, hermana del futbolista Cristiano Ronaldo, hizo una revelación sobre el futuro del portugués, tema que en este Mundial se ha convertido en uno de los más importantes.

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Y es que para nadie es ningún secreto que al delantero de 41 años le queda poco tiempo con la camiseta de Portugal, por lo que esta, su sexta participación en una Copa del Mundo, sería su última jugada.

Aveiro se refirió al futuro deportivo de CR7 en las horas previas al crucial partido ante Croacia, donde se podría despedir también un excompañero de su hermano: Luka Modric.

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"Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, el Mundial es el 'last dance' (último baile)", comentó a 'Sport TV'.

De ser fiable dicha información, Cristiano Ronaldo colgaría la camiseta de Portugal con múltiples hitos, no solo siendo el máximo goleador histórico del país, sino el de todas las selecciones, ya que suma 145 goles en los 232 duelos que ha disputado con el combinado nacional.

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"Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme orgullo. Tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y nos reconforta. Podemos confiar", añadió Aveiro sobre su paso por la selección.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en un importante partido en Toronto por un pase a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, que esta edición se celebra en los tres países de Norteamérica: México, Canadá y Estados Unidos.

El “Bicho”, como se le conoce a Cristiano Ronaldo, mantiene intacta su fe y confianza, por lo que busca seguir compitiendo en el torneo y llegar hasta la final.