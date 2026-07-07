Experto analiza colapso de edificios en Venezuela tras devastadores terremotos y advierte que "no se deberían remover escombros" hasta que terminen los rescates

Luken Ignacio Quintana, ingeniero estructural y fundador de SismoAyuda VE, plataforma virtual y colaborativa para evaluar los daños estructurales en inmuebles tras el doble terremoto en Venezuela, dijo en La Tarde de NTN24 que "no se deberían remover escombros sin culminar las labores de búsqueda".

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El experto explicó que, mientras avanzan los rescates, la plataforma SismoAyuda VE permite inspecciones remotas "para identificar el nivel de daño estructural" en las edificaciones afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

"Estamos en labor de prevenir nuevas personas lesionadas", señaló Quintana. "Las evaluaciones estructurales deben ser responsables" por parte de las autoridades encargadas, agregó.

Asimismo, el ingeniero adelantó que "en los próximos días empezarán los ciclos de inspecciones para identificar estructuras habitables", es decir, aquellas que se sostuvieron luego de los terremotos y cuyas edificaciones son seguras para los ciudadanos.

La plataforma, a la que se han inscrito más de 6.000 ingenieros voluntarios —contó Quintana—, no realizará las inspecciones en La Guaira, debido a que "es la zona cero" y "necesitará inspecciones de bastante detalle".

Actualmente, los equipos se encuentran estudiando las estructuras mientras intentan salvar a los sobrevivientes. "Las evidencias de los colapsos deben ser estudiadas", detalló.