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Jueves, 11 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump advierte nuevo ataque al régimen de Irán y asegura que EE. UU. asumirá el control de sus mercados petroleros: "Muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela"

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El mandatario norteamericano sostuvo que tomará "en un futuro no muy lejano la infraestructura petrolera" de Irán.

Este jueves 11 de junio el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará "muy duro" a Irán.

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El gobernante de la unión americana dio a conocer dicho anuncio a través de su plataforma digital, Truth Social.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE", expresó Trump.

Posteriormente, el mandatario norteamericano sostuvo que tomará "en un futuro no muy lejano la infraestructura petrolera" de Irán.

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El titular de la Casa Blanca explicó que desde que el inicio del conflicto con el régimen de Irán se inclina por apoderarse de la isla de Jark.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos", acotó.

En cuanto a la cúpula dictatorial iraní, Trump aseveró: "Todo esto es una locura, realmente están vencidos, pero aún no lo saben".

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Por otra parte, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, prometió este jueves utilizar fondos iraníes para pagar los daños que el país cause a los aliados del Golfo.

"Cualquier daño que cause a nuestros aliados en el Golfo será pagado con fondos extraídos de cuentas iraníes", escribió Bessent en X (Twitter).

El conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, iniciado con la 'Operación Furia Épica', lleva un poco más de 3 meses y medio.

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