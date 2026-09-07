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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Precio del dólar en Venezuela

7 de septiembre: Así registra el precio del dólar y el euro en Venezuela a tasa BCV

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Billetes de 100 dólares - Foto de referencia: EFE
Billetes de 100 dólares - Foto de referencia: EFE
La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

El bolívar (moneda venezolana) continúa depreciándose de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

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El precio oficial del dólar en Venezuela para este lunes 7 de septiembre se ubica en 813,73 bolívares, mientras que el euro cotiza en 945,65 bolívares.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012, acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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