Comparan a Diosdado Cabello con Stalin luego de que se refiriera al concepto de la "familia militar" en discurso dirigido a soldados del régimen

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, fue comparado el jueves con el dictador del Partido Comunista de la Unión Soviética fallecido en 1953, Iósif Stalin, luego de referirse durante un discurso al concepto de la "familia militar".

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En medio de un acto público en el que estaban presentes miembros de las fuerzas militares del régimen de Venezuela y que fue transmitido por el controversial programa público de Cabello, 'Con el Mazo Dando', este adoptó un tono particular que fue fuertemente criticado en redes sociales.

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Según Cabello, días atrás había conversado con Royman Hernández Briceño, el actual comandante general de la Aviación Militar Bolivariana del régimen de Venezuela, acerca del concepto de la "familia militar", que ha generado polémica a lo largo de la historia.

"Hermano, primo y allegados. Ha llegado, es una cosa que no ha entendido nunca la oposición. Hay una gran familia militar", dijo Cabello. "Yo lo hablaba en estos días con Royman, el comandante de la aviación, del tema de la familia militar", recordó.

Cabello consideró que, "cuando se meten con un oficial, con un cabo, con un soldado, se están metiendo con la familia de ese soldado, se están metiendo con su papá, con su mamá. Y cuando digo soldado incluyo a todos. Se mete con su papá, con su mamá, con sus hermanos, sin medir las consecuencias".

El ministro de Interior fue aplaudido por los presentes en el lugar mientras gesticulaba exageradamente con sus brazos para representar la secuencia de las generaciones de los militares.

"Por eso yo siempre digo que el que se mete con uno se mete con todos, con todos. Mis hijos son sus hijos, sus hijos son mis hijos, y así debe ser. Y eso se lo digo yo a los compañeros", puntualizó.

Ante esto, la investigadora y politóloga venezolana Maibort Petit cuestionó desde su cuenta oficial de X el pronunciamiento y las expresiones de Cabello, a quien comparó con Stalin.

"Diosdado apela al discurso de la familia militar, como Stalin durante la crisis de la Unión Soviética, cuando es el destructor de ella. El hombre que ordenó a Granko Arteaga la captura y humillación de militares y sus familias, e introdujo a la DGCIM en los cuarteles para espiar a los militares, hoy habla de familia", escribió Petit,

La politóloga venezolana cuestionó la expresión "Sus hijos son mis hijos" de Cabello. "(Lo) dice quien vive entre fortunas, hijos de ministros y millonarios de la élite revolucionaria. Los quiere comparar con los hijos de generales, oficiales y tropas que sobreviven con salarios miserables", señaló.

Petit no encontró sentido en que Cabello, "el hombre que tiene a la reserva activa pasando hambre junto a sus familiares y que le quitó a la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) el seguro Horizonte para acudir a clínicas", hable de la familia.

Cabello, cabe resaltar, es actualmente solicitado por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para utilizar y portar armas automáticas y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares del país norteamericano el 3 de enero, Delcy Rodríguez tomó el poder y miembros del régimen como Cabello permanecieron aferrados al régimen.

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