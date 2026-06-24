Pedro Sánchez negó que en su gobierno exista una "corrupción generalizada" tras la condena de 24 años de prisión contra su exministro de Transportes

Este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó que exista una "corrupción generalizada" en su Ejecutivo.

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Durante una comparecencia especial, de dos días de la condena de 24 años de prisión que recibió su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Sánchez aseguró en el Congreso de los Diputados que todo se trata de una "estrategia" de algunos medios y actores políticos intentando confundir a la gente.

"Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe", afirmó.

Además, señaló que "jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas". Sánchez también criticó la instrucción judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno español que "la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía".

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Y expresó que las investigaciones contra su mujer, acusada por tráfico de influencias "sobrepasan todos los límites de lo razonable".

Gómez está convocada este miércoles por la tarde para entregar su pasaporte al juez. Si bien se mostró combativo en sus intervenciones, Sánchez admitió que queda "muchísimo por hacer" en la lucha anticorrupción.

Por su parte, el líder opositor Alberto Núñez Feijo le exigió a Sánchez adelantar las elecciones que se tienen previstas para 2027.

"Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva, disuelva usted las cortes y vayamos a votar", afirmó Núñez Feijóo.

Y agregó que "la pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar; es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ello".

No obstante, Sánchez ya había adelantado que no piensa dimitir ni adelantar elecciones. "Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?", sostuvo el presidente del Gobierno, defendiendo su gestión.