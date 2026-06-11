Juez de Bogotá revoca medida que prohibía a Abelardo De La Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia en campaña

Este jueves, una juez de Bogotá decidió tumbar la medida cautelar que prohibía al candidato opositor de Colombia, Abelardo De La Espriella, utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante la campaña electoral.

La juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá decidió revocar la decisión previa emitida semanas atrás contra el candidato presidencial.

“De acuerdo con la juez la medida provisional es desproporcional porque no sólo afectó derechos del candidato Abelardo de la Espriella sino todos los ciudadanos que son adeptos a dicho movimiento, incluso a los del Pacto histórico”, indica la decisión.

VEA TAMBIÉN Iván Cepeda presenta denuncia contra su contrincante, Abelardo de la Espriella, ante la Fiscalía y Corte Penal Internacional o

La juez aclaró que “al dársele una semejanza símbolo identificador de un partido, que no lo tenía en este caso Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria como lo entiende la juzgadora, produjo efecto nocivo para las personas que van por movimiento de izquierda pues ya dudan del uso de la camiseta en pleno mundial al dársele la significación que dicha prenda camiseta de una selección de fútbol de un país no tiene”.

Cabe recordar que el candidato oficialista Iván Cepeda denunció después de los resultados de la primera vuelta que su contrincante no podía utilizar la camiseta de la selección dado su uso en cada acto de campaña durante la contienda electoral.

La segunda vuelta se celebrará el próximo 21 de junio entre De La Espriella y Cepeda.