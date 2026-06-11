Iván Cepeda presenta denuncia contra su contrincante, Abelardo de la Espriella, ante la Fiscalía y Corte Penal Internacional

El candidato a la Presidencia de Colombia el izquierdista Iván Cepeda señaló este jueves que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General y ante la Corte Penal Internacional contra su rival político y quien lo venció en la primera vuelta, el candidato Abelardo de la Espriella.

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"Esta denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial, en escenarios de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y en las jurisdicciones, tanto la Jurisdicción para la Paz (JEP) como el sistema de justicia y paz", dijo el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

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Posteriormente, el representante del oficialismo sostuvo: "Siempre se había, desde esta perspectiva, afirmado o presumido que De La Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar".

"Pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)", complementó.

Estas declaraciones del integrante de la formación política Pacto Histórico se dan en medio de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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Al margen de este pronunciamiento, cabe decir que la campaña presidencial de Colombia se ha intensificado debido a acusaciones de compra de votos y persecución política.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial de Colombia el domingo 21 de junio de 2026.

El sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026.

En la mencionada fecha iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).