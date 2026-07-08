Presidente electo, Abelardo de la Espriella, anuncia que Colombia entrará en la alianza impulsada por Trump Escudo de las Américas el 7 de agosto

Este miércoles, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el país entrará al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto, fecha de su posesión.

El anuncio lo hizo durante un encuentro con los alcaldes de Norte de Santander y el gobernador, William Villamizar.

"Vamos a entrar en el Escudo de las Américas el 7 de agosto. Vamos a entrar en la coalición anticártel. Luego, creo que cualquier obstáculo para que eso se dé queda superado con la adhesión a esos programas", dijo.

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Cabe aclarar que el Escudo de las Américas es una alianza de seguridad y una coalición hemisférica impulsada por el gobierno de Donald Trump, formalizada en marzo de 2026 en Doral, Florida.

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Su objetivo es coordinar capacidades militares, policiales y de inteligencia entre varios países latinoamericanos y Estados Unidos para desmantelar cárteles de la droga y redes de crimen organizado, controlar la migración irregular y mitigar la influencia económica de China en la región.

El precedente más directo de esta estrategia se ejecutó a inicios de este año con la captura del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses.

Actualmente, esta alianza está conformada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago. Además, el gobierno de Chile ha participado en las reuniones.