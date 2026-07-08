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Miércoles, 08 de julio de 2026
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España

Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España y califica al país europeo como una "causa perdida"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con romper las relaciones comerciales con España. El mandatario norteamericano ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por, según él, no gastar lo suficiente en defensa y no haber prestado sus bases militares para la campaña contra el régimen de Irán.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", dijo Trump al llegar a la cumbre de la OTAN en Ankara.


A su lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió a España tras destacar el "gran paso dado el año pasado" respecto a su gasto militar. La OTAN abre este miércoles formalmente su cumbre anual en Ankara, la capital de Turquía.

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España "recibe con tranquilidad y normalidad" la amenaza de Donald Trump de cortar "todo comercio", señaló este miércoles una fuente del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie", indicó la fuente a AFP, que recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea "no puede singularizarse a ningún Estado miembro".

Mencionó, además, que "la relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa". Recordó, a su vez, que Washington tiene "superávit comercial con España", lo que significa que "se beneficia más de esa relación" que Madrid.

La UE salió en defensa de España. Aseguró que "siempre garantizará" los intereses de sus Estados miembros, y le recordó a Washington sus obligaciones en virtud del reciente acuerdo comercial entre ambas partes, que del lado europeo negocia Bruselas y no cada país individualmente.

"Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso" en el marco de su acuerdo comercial con el bloque de los 27, "como nosotros hemos cumplido con el nuestro", indicó el portavoz de la Comisión para temas de comercio, Olof Gill.

El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán a finales de febrero.

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El Gobierno de Sánchez se negó entonces a permitir el uso de las bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

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