Confirman la muerte de la reconocida actriz venezolana Yorgelys Delgado y su madre tras doble terremoto en el estado de La Guaira

El doble terremoto que sacudió a Venezuela hace una semana sigue dejando víctimas mortales, esta vez se conoció que entre los fallecidos se encuentra la reconocida actriz venezolana Yorgelys Delgado y su madre, Gladys Escalona de Delgado.

TE PUEDE INTERESAR:

Según informó su familia, por medio de un comunicado publicado por el cantante René Velasco en Instagram, tanto ella como su madre fueron halladas sin vida tras varios días de intensa búsqueda entre los escombros.

"Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron", dice el escrito.

Yorgelys, reconocida por su participación en la novela 'Entre Tú y Yo', estaba con su madre en el exclusivo edifició Coral Beach en el estado de La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto.

En el comunicado emitido por la familia de la actriz despidieron a sus seres queridos y pidieron que la solidaridad con otras familias que continúan buscando a los suyos no se detenga.

VEA TAMBIÉN Ucrania atacó una terminal petrolera en San Petersburgo y negó que Rusia haya tomado control de la ciudad estrátegica de Kostiantinivka o

"En medio de este dolor tan grande, pedimos que la solidaridad no se detenga. Todavía hay familias desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto", añade el texto.

Yorgelys Delgado, de 39 años, era una reconocida actriz y presentadora venezolana considerada por muchos como una de las figuras infantiles y juveniles más exitosa del país.

Entre su extensa carrera se encuentra el exitoso programa 'El Club de los Tigritos', emitido en los años 90 y los 2000. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento también incluyen proyectos como: 'Entre tú y yo', 'De sol a sol' y 'Jugando a ganar'.

Ahora, Yorgelys y su madre, Gladys Escalona de Delgado, hacen parte de la cifra de 2.595 muertos que deja el doble terremoto que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio.