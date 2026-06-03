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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, como si fuera jefe de Estado llegó a India: ¿qué se sabe del viaje de la líder del régimen venezolano?

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Su visita de cinco días se produce en un momento en que India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este miércoles a Nueva Delhi para reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, y profundizar la cooperación entre el exportador de crudo y el tercer mayor comprador de petróleo del mundo.

Su visita de cinco días se produce en un momento en que India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

Tras aterrizar en Nueva Delhi, Rodríguez afirmó que esperaba tener una agenda "muy fructífera".

"Espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela", declaró a la televisión venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indio indicó que Rodríguez se reuniría con el primer ministro, Narendra Modi, el jueves.

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El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, declaró en un comunicado que "la visita profundizará aún más los lazos entre India y Venezuela".

En un principio, estaba previsto que Rodríguez estuviera en Nueva Delhi esta semana para participar en una cumbre sobre la conservación de las especies de grandes felinos.

Sin embargo, la conferencia se pospuso para garantizar la participación de las naciones africanas que se enfrentan a un brote de ébola.

Cabe señalar que Delcy Rodríguez está encargada del régimen desde enero, cuando las fuerzas de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro.

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