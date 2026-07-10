Nuevo DT de Portugal insinúa que Cristiano Ronaldo se deberá ganar el puesto en la selección lusa: "Entrené a Neymar y le dije: 'Tú, finish'"

Este viernes 10 de julio, el entrenador Jorge Jesus fue anunciado como nuevo director técnico de la selección de Portugal.

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En rueda de prensa con motivo de su presentación, el estratega insinuó que el experimentado delantero Cristiano Ronaldo deberá ganarse la titularidad mediante su rendimiento y no por su nombre.

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Concretamente, el timonel de 71 años de edad recordó que ha dirigido a algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.

“Yo ya he entrenado a dos de los mejores jugadores del mundo, me falta el tercero, que es Messi... Yo un día a Neymar le dije: ‘Tú, finish’. “Haré lo que es mejor para el equipo”, precisó Jorge Jesus, dejando claro que ningún nombre estará por encima de las necesidades del combinado luso.

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Fue el pasado lunes 6 de julio que la selección de Portugal y la selección de España se midieron en octavos de final. Los lusos, bajo el liderazgo del experimentado delantero Cristiano Ronaldo, no pudieron ante 'La Roja', que ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).

Los dirigidos por Luis de la Fuente anotaron en el minuto 90 + 1' por cuenta del centrocampista Mikel Merino.

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Con la contratación de Jorge Jesus, Portugal intenta pasar página rápidamente de la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este reconocido director técnico ha dirigido a lo largo de su carrera a 19 clubes en Europa, Sudamérica y Medio Oriente.

Su trayectoria incluye pasos destacados por equipos como Flamengo (Brasil), Benfica (Portugal), Al Nassr (Arabia Saudita), entre otros planteles.

El palmarés de Jorge Jesus incluye 1 Copa Libertadores (Flamengo, 2019), 1 Recopa Sudamericana (Flamengo, 2020), 1 Copa Intertoto de la UEFA (Benfica, 2008-09), 3 Primeira Liga (Benfica, 2009-10, 2013-14, 2014-15), Campeonato de Arabia Saudita (Al Hilal - 2026).