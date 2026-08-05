Presos políticos en Venezuela Demoledor informe: 49 presos han muerto en Venezuela por enfermedades que se pudieron tratar agosto 5, 2026 Por: Miguel Pedreros El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó un demoledor informe que enciende las alarmas sobre las condiciones carcelarias. También le puede interesar Presos políticos en Venezuela Demoledor informe: 49 presos han muerto en Venezuela por enfermedades que se pudieron tratar Régimen Ortega - Murillo Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder Crisis “Lula esperaba que Milei no se entrometiera; él no debió entrometerse primero”: analista político Transición democrática Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela Régimen de Nicaragua En Nicaragua es necesario “otro tipo de herramientas y de presiones que no se han utilizado” Presos políticos en Venezuela "No entiendo cómo se habla de un cambio en Venezuela sin hablar de presos políticos": esposa de empresario condenado injustamente por el régimen Compartir en: