Estados Unidos anuncia la prohibición de vuelos de drones alrededor de los estadios durante la Copa del Mundo

Como medida de seguridad este jueves, la Administración de la Aviación (FAA) dio a conocer que, durante el desarrollo de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, el vuelo de drones cerca de los escenarios deportivos y los eventos relacionados con los aficionados estará prohibido.

Por medio de un comunicado, la FAA manifestó que durante los días de partidos del certamen mundialista que dará inicio el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros de los estadios y hasta 900 metros de altitud.

En ese sentido, esta medida será aplicada en los entornos aledaños a los 11 escenarios deportivos de los Estados Unidos en los que se adelantarán los juegos del Mundial, a excepción de aquellos que cuenten con la autorización del control aéreo.

Respecto a las zonas dispuestas para los aficionados (los fans fest), la restricción será de 1.8 km y 300 m de altitud.

"La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones", durante la Copa del Mundo 2026, expresó este jueves el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Bedford dejó claro que aquellos pilotos que se atrevan a sobrevolar estos espacios restringidos deberán “esperar medidas rápidas si violan un espacio aéreo”. Pues infringir la regla podría representar una multa de 100.000 dólares, la confiscación del vehículo aéreo e incluso podrían enfrentar un proceso penal.

La Administración de la Aviación de los Estados Unidos indicó que durante el desarrollo de la Copa del Mundo en su territorio hará uso de un nuevo programa de detección rápida de vuelo de dron y localización de su piloto (DETER, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el FBI, en medio de una rueda de prensa desde Atlanta, manifestó que trabajará de la mano junto con otras agencias y ministerios, esto con la finalidad de mantener y garantizar “la seguridad del espacio aéreo".