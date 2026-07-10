Mourinho empezó de manera oficial su segunda etapa en el Real Madrid y dejó contundente mensaje a la afición: "Esto se siente como una misión"

José Mourinho inició de manera oficial este viernes su segunda etapa al frente del Real Madrid, donde confirma que vuelve con una misión clara: devolver al equipo a la senda de los títulos tras dos temporadas consecutivas sin conquistar trofeos.

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Según informó ESPN, el técnico portugués preparó su primer día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas mientras avanza la planificación de la campaña 2026-27.

Durante una entrevista concedida a Real Madrid TV, Mourinho mencionó lo que par el significado el significado que tiene volver al banquillo blanco después de una década desde su primera experiencia entre 2010 y 2013.

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El entrenador aseguró de igual forma que, siente un profundo compromiso con la institución y aseguró que su regreso responde más a una responsabilidad que a un desafío personal.

"Las palabras no bastan porque esto se siente como una misión", señaló el estratega de 63 años, quien insistió en que su objetivo principal será fortalecer todos los aspectos del club.

También afirmó que su intención es ayudar a mejorar tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico y promover una cultura basada en el trabajo, la responsabilidad y la ambición.

El Real Madrid empieza la pretemporada el próximo lunes y ya tiene su primer partido de preparación confirmado. El conjunto merengue se enfrentará a la ACF Fiorentina el 1 de agosto en Klagenfurt, Austria, encuentro que será el estreno de Mourinho en esta nueva etapa. Luego disputará el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña el 12 de agosto.

El regreso del entrenador portugués llega después de un período algo complicado para el club. Tras la salida de Carlo Ancelotti, el equipo no logró conquistar títulos bajo las direcciones de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, panorama que llevó a la dirigencia a traer nuevamente a Mourinho.

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No obstante, la entidad merengue está protagonizando uno de los mercados de fichajes más activos del verano europeo.

De acuerdo con ESPN, el club ya hizo los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, esto también con el rumor de una posible llegada de Enzo Fernández, jugador argentino que juega actualmente en el Chelsea y ha demostrado en reiteradas ocasiones que desea irse a la ciudad de Madrid.

La reconstrucción comenzó mucho antes de la llegada de José Mourinho a Valdebebas y este mismo destacó que durante las últimas semanas se han desarrollado reuniones y trabajos de planificación junto con la estructura deportiva del club. Según explicó, su primer día estuvo dedicado principalmente a revisar todo lo realizado hasta ahora y definir los pasos pendientes antes del inicio de todas las competencias.

En su primera etapa frente al Real Madrid, Mourinho se consagró como campeón de una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de alcanzar tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones.

Ahora bien, tres años después de su salida, el técnico portugués inicia una nueva etapa con el objetivo de devolver al club al primer plano del fútbol europeo.