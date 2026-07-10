NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Real Madrid

Mourinho empezó de manera oficial su segunda etapa en el Real Madrid y dejó contundente mensaje a la afición: "Esto se siente como una misión"

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
José Mourinho, DT portugués - Foto: EFE
José Mourinho, DT portugués - Foto: EFE
El entrenador portugués empezó oficialmente su trabajo en Valdebebas y ya se encuentra planificando una temporada marcada por la renovación del plantel.

José Mourinho inició de manera oficial este viernes su segunda etapa al frente del Real Madrid, donde confirma que vuelve con una misión clara: devolver al equipo a la senda de los títulos tras dos temporadas consecutivas sin conquistar trofeos.

Te puede interesar:

Según informó ESPN, el técnico portugués preparó su primer día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas mientras avanza la planificación de la campaña 2026-27.

Durante una entrevista concedida a Real Madrid TV, Mourinho mencionó lo que par el significado el significado que tiene volver al banquillo blanco después de una década desde su primera experiencia entre 2010 y 2013.

o

El entrenador aseguró de igual forma que, siente un profundo compromiso con la institución y aseguró que su regreso responde más a una responsabilidad que a un desafío personal.

"Las palabras no bastan porque esto se siente como una misión", señaló el estratega de 63 años, quien insistió en que su objetivo principal será fortalecer todos los aspectos del club.

También afirmó que su intención es ayudar a mejorar tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico y promover una cultura basada en el trabajo, la responsabilidad y la ambición.

El Real Madrid empieza la pretemporada el próximo lunes y ya tiene su primer partido de preparación confirmado. El conjunto merengue se enfrentará a la ACF Fiorentina el 1 de agosto en Klagenfurt, Austria, encuentro que será el estreno de Mourinho en esta nueva etapa. Luego disputará el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña el 12 de agosto.

El regreso del entrenador portugués llega después de un período algo complicado para el club. Tras la salida de Carlo Ancelotti, el equipo no logró conquistar títulos bajo las direcciones de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, panorama que llevó a la dirigencia a traer nuevamente a Mourinho.

o

No obstante, la entidad merengue está protagonizando uno de los mercados de fichajes más activos del verano europeo.

De acuerdo con ESPN, el club ya hizo los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, esto también con el rumor de una posible llegada de Enzo Fernández, jugador argentino que juega actualmente en el Chelsea y ha demostrado en reiteradas ocasiones que desea irse a la ciudad de Madrid.

La reconstrucción comenzó mucho antes de la llegada de José Mourinho a Valdebebas y este mismo destacó que durante las últimas semanas se han desarrollado reuniones y trabajos de planificación junto con la estructura deportiva del club. Según explicó, su primer día estuvo dedicado principalmente a revisar todo lo realizado hasta ahora y definir los pasos pendientes antes del inicio de todas las competencias.

En su primera etapa frente al Real Madrid, Mourinho se consagró como campeón de una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de alcanzar tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones.

Ahora bien, tres años después de su salida, el técnico portugués inicia una nueva etapa con el objetivo de devolver al club al primer plano del fútbol europeo.

Temas relacionados:

Real Madrid

José Mourinho

Fútbol

Fichaje

Temporada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Deportes

Ver más
Clement Turpin, árbitro central del partido Colombia vs Ghana - Foto: AFP
Selección Colombia

Él es el árbitro francés encargado de impartir justicia en el juego entre Colombia y Ghana en el Mundial

Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Mundial 2026

Los noruegos no son los únicos: esta es la celebración característica de la selección de Inglaterra con su afición en el mundial

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

La insólita demanda contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta "traición a la patria" a horas de encuentro crucial de Colombia en el Mundial

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Clement Turpin, árbitro central del partido Colombia vs Ghana - Foto: AFP
Selección Colombia

Él es el árbitro francés encargado de impartir justicia en el juego entre Colombia y Ghana en el Mundial

Teléfono Android - Foto de referencia: pexels
Terremoto en Venezuela

Advertencia sísmica de Google: así puede activar esta alerta en su teléfono Android

Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Mundial 2026

Los noruegos no son los únicos: esta es la celebración característica de la selección de Inglaterra con su afición en el mundial

Expresidente peruano Pedro Castillo - AFP
Gobierno de Perú

Grupo de la ONU pide liberar al expresidente peruano Pedro Castillo y asegura que deben indemnizarlo

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

La insólita demanda contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta "traición a la patria" a horas de encuentro crucial de Colombia en el Mundial

Terroristas de Hamás (AFP)
Hamás

El grupo terrorista Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas

Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre