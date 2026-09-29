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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera destaca respaldo de Estados Unidos en la búsqueda de condiciones electorales en Venezuela

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la AN 2015 (Venezuela) - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la AN 2015 (Venezuela) - Foto: EFE
Figuera aseguró que la delegación de la AN 2015, la cual participa en la mesa de diálogo con el régimen venezolano, asumió la responsabilidad de contribuir a la recuperación de la democracia en el país.

Dinorah Figuera, presidente de la AN 2015, agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por el respaldo en el proceso para establecer las condiciones que permitan celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

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A través de su cuenta en X, Figuera aseguró que la delegación asumió la responsabilidad de contribuir a la recuperación de la democracia en el país.

"Gracias, secretario Rubio, hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de llevar al país a una democracia plena, donde prevalezca la paz y el progreso en un esfuerzo conjunto", expresó Figuera.

"Sin dudas, vamos en camino a unas elecciones justas y transparentes", complementó.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

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Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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