¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Alex Saab, señalado como uno de los máximos testaferros del dictador Nicolás Maduro, fue deportado recientemente por Delcy Rodríguez a Estados Unidos.

Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, por parte de tropas de EE. UU., Saab fue entregado por el régimen venezolano.

Actualmente Saab se encuentra en Miami bajo custodia federal y enfrenta un nuevo proceso judicial por lavado de dinero, corrupción y soborno a altos funcionarios.

Roberto Deniz, fundador del medio Armando.info, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre dicho asunto y analizó si personajes como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello pueden desligarse de Saab. “Todo el estado venezolano se puso al servicio de Alex Saab”, afirmó.

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"Con Alex Saab ha habido mentira tras mentira... Saab, durante años pudo evadir los sistemas judiciales de varios países", dijo Deniz.

"Alex Saab es clave para entender las rutas de dinero (fondos del Estado venezolano que el régimen desvió). Mucho de lo que hizo Alex Saab, lo hizo de la mano de Tareck El Aissami", añadió.

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La deportación de Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos se considera un hecho clave, ya que representa un golpe definitivo al sistema financiero y de corrupción del chavismo.