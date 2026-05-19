Comando Sur de EE.UU. comparte impactante video del despliegue militar en el Caribe con conteo regresivo que termina con imagen satelital nocturna de Cuba

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó un video de los ejercicios y entrenamientos militares que llevan a cabo en el Caribe.

Las imágenes muestran los simulacros que adelantan las fuerzas militares con helicópteros, aviones y tanques por aire, agua y tierra.

El video, que comienza con un conteo regresivo, termina con una imagen nocturna de Cuba.

“Las fuerzas militares de EE.UU. desplegadas en el área de responsabilidad de EL Comando Sur están demostrando la determinación de América para garantizar que el Hemisferio Occidental esté a salvo de amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia”, indicaron.

Las imágenes se conocen luego de que la cabeza del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, amenazara este lunes con que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana conduciría a un "baño de sangre de consecuencias incalculables" y a lo que calificó como un "impacto destructivo".

"Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Según el líder del régimen las supuestas amenazas constituyen "un crimen internacional" y "de materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional", precisó.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen tras un informe de Axios publicado el domingo que cita información clasificada y que afirma que el régimen de Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y ha discutido planes para utilizarlos en ataques contra Estados Unidos.

Dichas ofensivas, según Axios, se producirían contra la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y Key West, Florida.

"Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", mencionó Díaz-Canel, negando lo informado por Axios.