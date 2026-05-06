Desde la prisión, Robinho arremete contra Neymar por agresión contra su hijo: exige sanción

El exfutbolista brasileño Robinho estalló indignado desde la prisión contra Neymar tras un altercado en un entrenamiento del Santos.

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Según trasciende, en dicha sesión de ejercicios, el astro brasileño habría agredió físicamente y de palabra a Robinho Jr.

El exjugador, actualmente en la cárcel, calificó el acto como una "traición" y exigió que se difundan las imágenes del incidente.

La supuesta agresión incluyó una zancadilla y una bofetada por un regate del joven.

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Neymar, a su vez, se manifestó sobre la pelea: “Ya me había disculpado con él y su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos", expresó.

“Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delantero de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a como son en realidad”, añadió.

Familiares y allegados de Robinho Jr., de acuerdo con medios locales en Brasil, "no aceptan disculpas" y han solicitado al club Santos "la rescisión del contrato de Neymar, además de la imposición de una multa económica".

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La polémica surge en un momento delicado para 'Ney', quien a sus 34 años intenta recuperar su nivel para ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti en el Mundial 2026.

En cuanto a Robinho padre, es de recordar que está preso, condenado a 9 años privado de libertad por su participación en una violación grupal ocurrida en Milán en 2013.

Tras la ratificación de la sentencia en 2022 y al no ser posible la extradición, la justicia brasileña aprobó en marzo de 2024 que cumpla la pena en Brasil.