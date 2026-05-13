NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano anuncia "reestructuración" de la deuda externa

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Joge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes encargados del régimen de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Joge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes encargados del régimen de Venezuela - Foto de referencia: EFE
La medida se anuncia días después de que Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza servicios legales, de asesoría financiera y de consultoría relacionados con una posible reestructuración de la deuda externa venezolana.

Este miércoles, el régimen de Venezuela dijo que "inicia la reestructuración" de la deuda externa, que está en mora desde 2017.

o

A través de un comunicado, el régimen, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez, sostuvo: "Esta capacidad y voluntad de cubrir nuestros compromisos financieros se vio impedida a partir del año 2017 producto de las sanciones financieras".

La medida se anuncia días después de que Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza servicios legales, de asesoría financiera y de consultoría relacionados con una posible reestructuración de la deuda externa venezolana.

La deuda externa de Venezuela, sumando compromisos del régimen, PDVSA, préstamos bilaterales y laudos, supera los 160.000 millones de dólares al cierre de 2024-2025.

Esta carga financiera representa más del 160% del PIB, convirtiéndola en una de las mayores deudas del mundo respecto al tamaño de su economía.

o

Desde 2017, vale recapitular, el país suramericano entró en un impago técnico (default) de gran parte de sus bonos, acumulando intereses moratorios.

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha reconfigurado bajo un enfoque de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que la prioridad, antes de la transición, es la estabilidad económica y el control operativo.

o

La crisis económica en Venezuela se ha prolongado por más de una década, con una recesión severa que comenzó alrededor de 2012-2013 y que se acentuó en el período 2016-2017.

La economía se ha contraído más del 75% en la última década, atravesando picos de de hiperinflación. A esto se le suma la escasez y devaluación significativa del bolívar, persistiendo el colapso productivo hasta la fecha.

Temas relacionados:

Régimen de Venezuela

Régimen

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Deuda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Si las personas no están incumpliendo ninguna ley de inmigración no tienen por qué tener miedo": vocera del Departamento de Estado de EE. UU. sobre posibles redadas de ICE en medio del Mundial 2026

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Represión en Irán | Foto EFE
Irán

Régimen de Irán ejecuta a un exempleado nuclear acusado de espionaje, según ONG

Bandera de Panamá - AFP
Medio Oriente

Israel considera como amenaza mundial el decomiso de un buque con bandera panameña en el estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Represión en Irán | Foto EFE
Irán

Régimen de Irán ejecuta a un exempleado nuclear acusado de espionaje, según ONG

Jugadores de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Selección Argentina

Jugador de la selección de Argentina no podrá jugar los dos primeros partidos del Mundial tras ser sancionado por comportamiento discriminatorio

Bandera de Panamá - AFP
Medio Oriente

Israel considera como amenaza mundial el decomiso de un buque con bandera panameña en el estrecho de Ormuz

Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Armando Maradona

"Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte": inicia nuevo juicio por la muerte del astro argentino

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Luis Díaz - Foto: AFP
UEFA Champions League

De la mano de Luis Díaz, el Bayern Múnich se metió en la semifinal de la UEFA Champions League

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre