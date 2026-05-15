Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Fotografías satelitales nocturnas de Cuba publicadas por la NASA pusieron en evidencia la magnitud de los apagones en la isla. Las imágenes muestran que más del 95% de la isla no tiene luz y vive en absoluta penumbra.

Las fotos satelitales lo dicen todo, mientras que en tierra lo hacen los sonidos de las cacerolas, que no cesan, sino que, por el contrario, aumentan y buscan eco en cada esquina de las principales ciudades de Cuba.

Se trata de sonidos realizados por ciudadanos que no comen bien, no tienen garantías mínimas de salud y deciden caminar en las noches golpeando ollas y prendiendo fuego a la basura que hay en la calle para iluminar, en algo, los caminos.

La propia embajada de Estados Unidos en Cuba activó la alerta de seguridad y denunció que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra los manifestantes, por lo que dio sus ciudadanos en la isla recomendaciones de carácter urgente y sus canales de contacto en casos de UNA situación emergencia.

"La represión es el último método que le queda a cualquier dictadura para tratar de mantenerse en el poder y tratar de sobrevivir, es lo que le queda, el régimen cubano no tiene otra alternativa que reprimir para tratar de calmar la situación", expuso Raúl Luis Risco, coronel disidente del Ministerio del Interior del régimen cubano en el exilio.

"Hace varios días están habiendo protestas en diferentes partes del país y la represión ha sido inimaginable", agregó en entrevista con La Noche de NTN24

Pero mientras crecen las protestas de los cubanos contra el régimen, ha trascendido que Estados Unidos planea una acusación formal contra Raúl Castro, considerado el máximo cabecilla de la tiranía.

Castro, de 94 años, tendría que enfrentar cargos penales en cortes federales bajo un expediente relacionado con el derribo de dos aviones de la ONG Hermanos al Rescate, vinculada a la disidencia, atentados ocurridos en 1996 y que cobraron la vida de 4 ocupantes de las aeronaves.

La información fue confirmada bajo condición de anonimato por un alto funcionario del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Reuters sobre la acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado y que parecería ser entablada de manera inminente.

La fuente reveló además que la fiscalía del Distrito sur de Florida ha estado supervisando la iniciativa para examinar posibles cargos judiciales contra otros altos jefes del régimen cubano.

NTN24 confirmó que ya está listo el documento técnico de acusación que van a presentar ante el gran jurado. La entrega del indictment está programada para mediados de la próxima semana donde será la presentación oficial de los cargos y la desclasificación del escrito de acusación.

Para Jorge Luis Pérez, activista de derechos humanos y exprisionero político cubano, se trata de "un momento crucial", según dijo en La Noche de NTN24.

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"Estamos viviendo una situación única que pudiera ser decisiva y hay dos cosas importantes que están ocurriendo. Primera, la pérdida de dinero, que ya es una pérdida muy evidente, tangible y marcada, y la otra es que el régimen está saturado de un grupo de inoperancias que no tienen solución", explicó.