NTN24
Viernes, 15 de mayo de 2026
Viernes, 15 de mayo de 2026
Régimen cubano

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

mayo 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
La embajada de Estados Unidos en Cuba activó la alerta de seguridad y denunció que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra los manifestantes.

Fotografías satelitales nocturnas de Cuba publicadas por la NASA pusieron en evidencia la magnitud de los apagones en la isla. Las imágenes muestran que más del 95% de la isla no tiene luz y vive en absoluta penumbra.

Las fotos satelitales lo dicen todo, mientras que en tierra lo hacen los sonidos de las cacerolas, que no cesan, sino que, por el contrario, aumentan y buscan eco en cada esquina de las principales ciudades de Cuba.

o

Se trata de sonidos realizados por ciudadanos que no comen bien, no tienen garantías mínimas de salud y deciden caminar en las noches golpeando ollas y prendiendo fuego a la basura que hay en la calle para iluminar, en algo, los caminos.

La propia embajada de Estados Unidos en Cuba activó la alerta de seguridad y denunció que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra los manifestantes, por lo que dio sus ciudadanos en la isla recomendaciones de carácter urgente y sus canales de contacto en casos de UNA situación emergencia.

"La represión es el último método que le queda a cualquier dictadura para tratar de mantenerse en el poder y tratar de sobrevivir, es lo que le queda, el régimen cubano no tiene otra alternativa que reprimir para tratar de calmar la situación", expuso Raúl Luis Risco, coronel disidente del Ministerio del Interior del régimen cubano en el exilio.

"Hace varios días están habiendo protestas en diferentes partes del país y la represión ha sido inimaginable", agregó en entrevista con La Noche de NTN24

Pero mientras crecen las protestas de los cubanos contra el régimen, ha trascendido que Estados Unidos planea una acusación formal contra Raúl Castro, considerado el máximo cabecilla de la tiranía.

Castro, de 94 años, tendría que enfrentar cargos penales en cortes federales bajo un expediente relacionado con el derribo de dos aviones de la ONG Hermanos al Rescate, vinculada a la disidencia, atentados ocurridos en 1996 y que cobraron la vida de 4 ocupantes de las aeronaves.

La información fue confirmada bajo condición de anonimato por un alto funcionario del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Reuters sobre la acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado y que parecería ser entablada de manera inminente.

La fuente reveló además que la fiscalía del Distrito sur de Florida ha estado supervisando la iniciativa para examinar posibles cargos judiciales contra otros altos jefes del régimen cubano.

NTN24 confirmó que ya está listo el documento técnico de acusación que van a presentar ante el gran jurado. La entrega del indictment está programada para mediados de la próxima semana donde será la presentación oficial de los cargos y la desclasificación del escrito de acusación.

Para Jorge Luis Pérez, activista de derechos humanos y exprisionero político cubano, se trata de "un momento crucial", según dijo en La Noche de NTN24.

o

"Estamos viviendo una situación única que pudiera ser decisiva y hay dos cosas importantes que están ocurriendo. Primera, la pérdida de dinero, que ya es una pérdida muy evidente, tangible y marcada, y la otra es que el régimen está saturado de un grupo de inoperancias que no tienen solución", explicó.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Nasa

Gobierno de Donald Trump

Raúl Castro

Represión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Negociación silenciosa": politólogo revela supuesto plan de EE. UU. y el régimen para extender la transición en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Confirman en Colombia extradición a EE. UU. de José Enrique Martínez, alias ‘Chuqui’, líder de alto rango del Tren de Aragua

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Encuentro director de la CIA y delegados del régimen de Cuba - CIA
Régimen

¿Quiénes son los jefes de la dictadura de Cuba que se reunieron con el director de la CIA en La Habana?

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen cubano

"Los crímenes de lesa humanidad no caducan": Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre acusación contra Raúl Castro

Presos políticos en Venezuela - EFE
Regimen chavista

"No quiero que a mi hijo le pase lo que pasó a Víctor Hugo": madre de preso político en Venezuela

Bandera de Cuba / Sissi Abascal Zamora, exprisionera política cubana del movimiento Damas de Blanco -Fotos: EFE / X
Dictadura en Cuba

"Seguiré alzando mi voz hasta que llegue el día en que Cuba sea libre": Sissi Abascal Zamora del movimiento Damas de Blanco desde Miami tras ser excarcelada por el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
China y Estados Unidos

"Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos": Trump tras fin de cumbre de dos días con Xi Jinping en la que hablaron de Taiwán e Irán

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump durante cena de corresponsales - Foto EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

Migrantes venezolanos / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Crisis migratoria

Luego de que la dictadura desatara la peor crisis migratoria de su país, Delcy Rodríguez se dirige a los venezolanos en el exterior: "Les pido que regresen a su patria"

Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Tuto Quiroga

"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump durante cena de corresponsales - Foto EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

Migrantes venezolanos / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Crisis migratoria

Luego de que la dictadura desatara la peor crisis migratoria de su país, Delcy Rodríguez se dirige a los venezolanos en el exterior: "Les pido que regresen a su patria"

Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Tuto Quiroga

"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

Atlético de Madrid vs Arsenal / FOTO: EFE
Champions League

“Hubo más acción en el Minuto de Dios”: Los memes que dejó el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal en la Champions League

Carlos Darwin Quintero, Luciano Pons y Hugo Rodallega - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Más de seis equipos se disputan los últimos tres cupos a la siguiente fase del fútbol colombiano: así se jugará la penúltima fecha del fútbol colombiano

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Son millones: la masiva votación registrada en la campaña 'Mbappe Out Petition' que busca sacar al francés del Real Madrid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre