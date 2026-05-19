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Martes, 19 de mayo de 2026
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Raúl Castro

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Salazar aseguró en NTN24 que Castro tendrá que responder ante la justicia por varios delitos en contra de Estados Unidos.

La congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, se pronunció en NTN24 sobre la posible acusación formal de la justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro.

Salazar aseguró que el dictador podría enfrentarse a varios delitos y que deberá enfrentar la justicia. A su vez, no descartó que pudiera acabar en otro país para esquivar una posible detención.

Salazar aseguró que Castro tendrá que responder ante la justicia por varios delitos contra Estados Unidos.

o

Muchos delitos, entre ellos habiendo dado la orden de que derribaran a dos avionetas norteamericanas en aguas internacionales”, indicó.

Hacía rato que había que traerlo a la justicia americana, pero ahora Donald Trump está en la Casa Blanca y es cuando le llegó su hora”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que Raúl Castro, junto a su familia, podría abandonar la isla antes para evitar una captura por parte de Estados Unidos.

Creo que son mucho más inteligentes de lo que fue Maduro y ellos van a entender las señales que le está enviando la Casa Blanca y que Raúl, el hijo y el nieto van a salir”, dijo.

o

Eso sería lo más inteligente de su parte y que se vayan para otro país donde no tengan ningún tipo de relevancia con la Cuba futura”, añadió.

Sobre la información de la Inteligencia de Estados Unidos sobre un posible ataque contra objetivos norteamericanos en Guantánamo y en zonas cercanas a la Florida, la congresista afirmó que el régimen de Miguel Díaz-Canel es “como un tigre de papel”.

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