Dos mujeres colombianas hacen historia al conquistar las siete cumbres más altas del mundo: "Tenemos una resistencia y un umbral del dolor bastante alto"

Dos ingenieras colombianas han logrado lo que muy pocas mujeres en el mundo han conseguido: conquistar las siete cumbres más altas del planeta trabajando en equipo.

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante se convirtieron en el primer equipo femenino colombiano en completar este desafío que incluyó el Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrús, Denali, Everest, monte Carstensz y el monte Vinson en la Antártida.

El proyecto de las siete cumbres representó para ambas una preparación integral que combinó entrenamiento físico, acompañamiento psicológico y apoyo familiar.

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"Las personas pueden imaginar que al escalar montañas siempre nos imaginan de pronto escalando en el muro, en la roca o subidas por allá en los nevados. Esa es una parte, pero hacemos también todo un acondicionamiento físico", explicó Giraldo.

Para Giraldo, quien tardó 23 años desde su primera hasta su última cumbre, el desafío emocional fue significativo. "Creo que es algo también que necesita nuestra sociedad, que como familia, que como equipo luchemos por hacer realidad juntos los sueños de todos", agregó Giraldo.

El proyecto más desafiante fue el monte Vinson en la Antártida, con un costo aproximado de 110 mil dólares. A seis meses de viajar, perdieron un patrocinador principal. "Primero, lloramos, lloramos mucho y sentarnos, tener una conversación muy importante y definir qué tan montadas en este bus estábamos y reorganizar la estrategia", recordó Bustamante.

Ambas reconocieron que ser mujeres en el montañismo presenta desafíos adicionales. "Tenemos una resistencia tremenda y un umbral del dolor bastante alto", afirmó Giraldo, quien también mencionó dificultades específicas como manejar el periodo menstrual en condiciones extremas. "A mí me sacó lágrimas en la Antártida y por eso le doy gracias a Ana de haber sido mi compañera", confesó.

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Al llegar a la cumbre del Vinson, ambas lloraron. "Yo recapitulé los 23 años que me costó llegar desde la primera de las siete cumbres hasta la última. Pensé en mis papás, en mis hijos, en todo lo que habíamos recorrido con Ana. Nos abrazamos y abrazadas nos dijimos la una a la otra: Gracias", relató Giraldo emocionada.

Actualmente, ambas trabajan con Epopeya, empresa de coaching y liderazgo, donde comparten sus aprendizajes de montaña con organizaciones empresariales. "Trasladamos todos estos aprendizajes que hemos tenido en la montaña, llevando a cabo proyectos reales, con dificultades reales", explicó Bustamante, quien también lidera equipos en una compañía de software.