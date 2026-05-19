NTN24
Martes, 19 de mayo de 2026
Martes, 19 de mayo de 2026
Petróleo en Venezuela
Programa: La Mañana

Controversia por firma contratada por Estados Unidos para supervisar los ingresos petroleros venezolanos

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La firma auditora KPMG, contratada por las autoridades de Estados Unidos para vigilar el uso de los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano, es la misma firma que ha supervisado durante más de dos décadas a PDVSA, tiempo en el que se habrían configurado multimillonarios esquemas de corrupción dentro de la estatal petrolera venezolana.

También le puede interesar

Controversia por firma contratada por EE. UU. para supervisar los ingresos petroleros venezolanos - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Controversia por firma contratada por Estados Unidos para supervisar los ingresos petroleros venezolanos

Alex Saab y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Álex Saab

"Los hermanos Rodríguez están dispuestos a lo que sea para salvarse": analista sobre entrega de Alex Saab a los Estados Unidos

Nicolás Maduro y Alex Saab - Fotos AFP
Álex Saab

"No es venezolano": ahora Diosdado Cabello con cinismo niega el estrecho vínculo de Alex Saab con el Régimen de Venezuela

Samantha Hernández, menor de edad excarcelada en Venezuela - Fotos EFE
Presos políticos

Excarcelan a Samantha Hernández Castillo, menor de 16 años que permaneció presa del régimen venezolano en represalia a militar disidente

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
España

Justicia de España imputa al expresidente Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

Carmen Navas y su hijo Víctor Quero / FOTO: EFE
Víctor Hugo Quero

Carmen Navas será sepultada junto a su hijo Víctor Quero, el preso político que murió bajo custodia del régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Portaviones / FOTO: EFE
Conflicto Armado

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

"No teníamos conocimiento": Claudia Sheinbaum sobre la presencia en México de agentes antidrogas de EE. UU. muertos en accidente

Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Presidente de China

El presidente de China viajará a Estados Unidos durante el otoño boreal, según la prensa estatal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Portaviones / FOTO: EFE
Conflicto Armado

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

"No teníamos conocimiento": Claudia Sheinbaum sobre la presencia en México de agentes antidrogas de EE. UU. muertos en accidente

Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Presidente de China

El presidente de China viajará a Estados Unidos durante el otoño boreal, según la prensa estatal

Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Canal de Panamá | Foto AFP
Canal de Panamá

Cruzar el Canal de Panamá supera el millón dólares: un buque decidió pagar astronómica cifra por saltarse la fila

Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
Pasaporte

Tarifas 2026: Saime anuncia precios del pasaporte venezolano dependiendo del rango de edad

Grupos armado | Foto Canva
Grupos armados

El conflicto armado en Colombia pone en riesgo a 44 especies de animales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre