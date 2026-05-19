Controversia por firma contratada por Estados Unidos para supervisar los ingresos petroleros venezolanos

La firma auditora KPMG, contratada por las autoridades de Estados Unidos para vigilar el uso de los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano, es la misma firma que ha supervisado durante más de dos décadas a PDVSA, tiempo en el que se habrían configurado multimillonarios esquemas de corrupción dentro de la estatal petrolera venezolana.